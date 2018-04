Migrénou trpí tisíce lidí

Migréna je přitom celoživotní chronické onemocnění. Projevuje se většinou jednostrannými pulzujícími bolestmi hlavy, které mohou trvat několik hodin, ale i tři dny.

Záchvaty se opakují jednou až čtyřikrát do měsíce a postihují 18 procent žen a šest procent mužů. "Během záchvatu je postižený neschopen jakékoliv aktivity. Nemůže do práce ani do společnosti," doplnil neurolog.

Odborníci ze Společnosti pro diagnostiku a léčbu bolestí hlavy zahájili projekt Makovice. Jeho cílem je zvýšit informovanost veřejnosti a pomoci lidem s migrénou.

Na specializovaném webu najdou lidé informace nejen o nemoci, ale i pomocí testu zjistí, zda mají skutečně migrénu. Mohou se rovnou objednat k odborníkovi v jednom ze 75 center bolestí hlavy. Stejné služby se dočkají i na bezplatné telefonní lince 800 555 430.

Dosud se totiž zhruba třetina postižených neléčí vůbec a zhruba polovina spoléhá jen na "osvědčené" domácí recepty. Ale i velká část z oněch přibližně šesti procent postižených, kteří se k návštěvě lékaře odhodlají, odejde pouze s receptem na analgetika. "To však není léčba příčin, ale pouze způsob ovlivnění bolesti," poznamenal Waberžinek.

Všechny příčiny vzniku migrény doposud lékaři neznají. Vědí, že asi ze 70 procent souvisí s menstruačním cyklem a se změnami hormonů a že je také z velké části dědičná.

Na spuštění konkrétního záchvatu pak mají vliv různé potraviny, meteorologické vlivy, stres, ale třeba i televizní program. Zatím nejúčinnějšími léky, které zasahují přímo do mechanismů vzniku migrény, jsou od 90. let takzvané triptany.

"Přímo zasahují do vyplavování určitých hormonů a zabraňují rozšíření cév v mozku, což je jedna z příčin bolesti," vysvětlil neurolog.