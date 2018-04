Mičiko: Císařovna, která zrušila mnohá tabu

Tak dramatické to v případě císařské rodiny být nikdy nemůže, ale Mičiko stejně jako Diana ztrhala mnohé letité, dokonce tisícileté zvyklosti a tabu.

Mičiko, která se narodila roku 1934 v Tokiu jako první dcera panu Hidesaburovi a paní Fumiko Šodaovým, je první japonskou císařovnou, která nepochází ze šlechtické rodiny. A to bylo něco, co mnoho Japonců dlouho nemohlo skousnout. Dokonce jí přezdívali princezna Popelka.

Když si ji tehdejší korunní princ Akihito v dubnu 1959 vzal, byli staromilci na pokraji infarktu. Pár byl dlouho pod těžkou palbou médií, konzervativců a staré aristokracie. Jenže obyčejní Japonci měli konečně člověka, se kterým se alespoň v něčem mohli ztotožnit.

Už jenom to, že se Mičiko s následníkem trůnu seznámila v horském středisku při tenisové čtyřhře. Mimochodem Akihito tehdy ten zápas prohrál, prý protože se zamiloval hned po prvním odehraném míčku.

Po svatbě pak udělala Mičiko několik neočekávaných věcí, které způsobily poprask, protože japonskému dvoru vládne obrovská formálnost. Dovolila si dát své děti do obyčejných škol, normálně své děti kojila a svého maličkého synka sama nosila před 'poddanými'.

S Mičiko i s Akihitem jsem se měl možnost potkat v červnu 2002 před jejich cestou do Prahy. Bylo to prazvláštní setkání. Osm novinářů ze čtyř středoevropských zemí mohlo hovořit s císařem i s císařovnou vždy po sedmi minutách. Víc protokol nedovolil. Akihito hovořil japonsky a tlumočilo se. Mičiko anglicky. Většinou mírně pokyvovala hlavou, kromě odpovědí se také sama ptala. Při rozhovoru si postěžovala, že na své milované děti a vnoučata má málo času.

"Škoda, ráda bych je viděla více," posteskla si (úplně to samé někdy zmiňuje Livia Klausová). Mičiko dobře zná dílo Karla Čapka a jako většina Japonců miluje českou vážnou hudbu – Smetanu, Dvořáka či Janáčka. "A jak je na tom zdravotně pan prezident Havel?" ptala se tehdy najednou. Když uslyšela, že podle všeho lépe, usmála se a řekla: "To je dobře, to je dobře."

Dojem ze setkání? Velmi příjemná dáma se zvláštní noblesou. Tak ji vnímají i Japonci, především ji vždy bouřlivě pozdravují. Přes všechny snahy zůstává samozřejmě i Mičiko svázána mnoha formalitami a předpisy.

A její osud jako by se opakoval. Její první syn a budoucí císař Naruhito si totiž vzal za manželku bývalou diplomatku, krásnou Masako Owadovou, která prý trpí pod knutou nejrůznějších předpisů. Pár navíc dlouho nemohl mít dítě (teď mají dcerku Aiko). To, o čem ještě média nemohla psát v případě císařovny Mičiko, se stalo. Masako bývá často srovnávána s princeznou Dianou. Samotná Mičiko to asi nerada vidí, ale trend změn na japonském panovnickém dvoře zahájila právě ona.