Když jsem byla malá holka, šikanovali mě, říká Michelle Rodriguezová

V novém filmu ztvárňuje postavu učitelky, která má na starost ve třídě dítě, jež je šikanováno. Moc dobře díky nepříjemným zážitkům z dětství tedy ví, jak se takové dítě asi cítí a uměla se mnohem lépe vžít do role učitelky.



„Jako dítě jsem byla šikanována. Ale vyrovnala jsem se s tím. A vyrovnala jsem se s tím asi o dost jinak než jiné děti. Já jsem totiž vyrůstala v New Jersey a tam je to prostě jiné,“ popsala v rozhovoru pro Hollywood Reporter.

„Když se nepřizpůsobíte, pravděpodobně zemřete. Nebo bude část vašeho já rozšlapána na malinké kousíčky a celý život se to s vámi potáhne. Musíme se zkrátka v Jersey přizpůsobit, jinak to nejde,“ pokračovala.

Zatímco ostatní šikanované děti z jejího okolí chtěly přestupovat na jiné školy, Michelle se rozhodla, že se silnějším jedincům v kolektivu přizpůsobí a pokusí se zapadnout.

Problémy měla mimo jiné i proto, že už od mládí otevřeně mluvila o tom, že je bisexuální. „Vždycky mě štvalo, že si z bisexuálů nebo homosexuálů lidé utahovali. To není žádné pomatení smyslů. Není to rozmar. Je to prostě část vašeho já. Je to něco, s čím se narodíte,“ svěřila se. V minulosti měla vztah například s modelkou Carou Delevingne nebo také se svým hereckým kolegou Zacem Efronem.

„Všechny své vztahy beru vážně. Každého partnera i partnerky jsem si nesmírně vážila,“ dodala.

Michelle v novém filmu (Re)Assignment hraje učitelku. Krtici tvrdí, že snímek může působit necitlivě k LGBTIQ komunitě: