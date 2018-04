Jak člověk stárne, je těžké plastikám odolat, říká Pfeifferová

„Někdy na to myslím, někdy ne. Záleží, jak dobře jsem nasvícená. Záleží to na make-upu a všech těch věcech. Neříkám, že nikdy nebudu mít plastiku. Myslím, že je těžší jí odolat, jak člověk stárne. Zvláště když je člověk veřejnosti na očích,“ řekla herečka.

„Když člověk chce něco tu a tam opravit, tak komu na tom sejde? Pokud se pak cítí sám se sebou spokojenější. Vadí mi, když se to přežene. A také špatné zákroky. Když to začne příliš poutat pozornost a člověk už nevypadá jako on sám,“ prohlásila Pfefferová.

Herečka tvrdí, že za svůj vzhled vděčí také tomu, že se před pár lety stala vegankou. Tuto stravu by doporučila všem.

„Opravdu si myslím, že je to proto, že jsem veganka. Jíst vegansky je mnohem zdravější a vyhnete se spoustě toxinů, které urychlují stárnutí pleti a celého těla. Opravdu jsem si všimla rozdílu na své pleti nedlouho poté, co jsem změnila jídelníček. Čím jsem starší, tím víc se mi jeví, že to dělám hlavně proto, abych žila déle, nicméně ten prvek marnivosti je v tom také,“ přiznala v rozhovoru pro magazín Urbanette.

K veganství se uchýlila jednak kvůli tomu, aby zůstala štíhlá a dobře vypadala, ale také kvůli zdraví. Vyděsily ji infarkty a rakovina v rodině.

„Miluju veganský jídelníček, protože miluju sacharidy. Nikdy jsem opravdu moc nemusela živočišné bílkoviny v podobě masa. Jedla jsem to jen proto, že jsem si myslela, že je to pro mé zdraví dobré,“ dodala.

Jedním z nejúspěšnějších filmů Michelle Pfeiffer byl Bílý oleandr (2002):