Michelle Obamová patří mezi stovku žen, které jsou nejvíce sexy

Obamová, která je od doby, co se nastěhovala do Bílého domu, považována za módní ikonu, se tak dostala do společnosti obvykle vyhrazené o generaci mladším modelkám a herečkám. Píše o tom agentura AFP.

Obamová se umístila na 93. místě a časopis ji, se svým příznačným humorem, představil jako "plán na oživení, na který Amerika tak toužebně čekala". Odkazoval tak na úsporná opatření, která na oživení ekonomiky zavádí její manžel. Magazín ji dále označil za "nejsvůdnější první dámu v dějinách USA".

Pro Michelle Obamovou není tato pocta ničím výjimečným. V dubnu už byla vybrána mezi stovku nejkrásnějších lidí podle časopisu People a pravidelně se objevuje v předních dámských a módních časopisech.

Časopis Maxim je jedním z nejčtenějších magazínů pro muže, který vychází po celém světě, včetně Česka, a jehož náklad v USA dosahuje 2,5 milionu výtisků. Na prvním místě ankety se umístila Olivia Wildeová, herečka ze seriálu Dr. House, která sesadila z trůnu hvězdu filmu Transformers Megan Foxovou.



Jména 100 nejvíce sexy žen najdete zde.