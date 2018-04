Recept na úspěch? Vášeň i zvědavost, říká michelinský šéfkuchař

Držitel prestižní michelinské hvězdy a majitel rodinné restaurace Il Piastrino v italském regionu Marche Riccardo Agostini přijíždí v těchto dnech do České republiky na pozvání restauratéra Riccarda Lucqueho. Přesvědčit se, jak vaří michelinský šéfkuchař, můžete v jeho italských restauracích v Praze a v Brně.

Michelinské menu Jak vaří Riccardo Agostini, to zjistíte: 5. března restauraci La Finestra in Cucina, Praha 6. března restauraci Aromi, Praha 7. března restauraci Il Mercato, Brno Škola vaření s michelinským kuchařem: v úterý 5. a ve středu 6. března vždy od 10:30.

A je-li vám jen samotné ochutnávání málo, můžete se zúčastnit i speciální školy vaření, kde při přípravě obědového menu nahlédnete pod pokličku michelinské hvězdy Riccarda Agostiniho a odhalíte jeho triky.

Stylová restaurace Il Piastrino, kterou Riccardo provozuje se svou ženou Claudií, se nachází v poklidné obci Pennabilli v regionu Marche, uprostřed malebného údolí plného slunce, šunky, lanýžů, ticha a velkých snů. Už druhým rokem se pyšní michelinskou hvězdou udělovanou za výjimečnou kvalitu jídla. přečtěte si, co o své práci prozrazuje sám italský šéfkuchař.

Vizitka: Riccardo Agostini chtěl být kuchařem už od dětství, ale realita hotelových restaurací na italské riviéře ho tak otrávila, že málem se zástěrou sekl. Pak ale dostal nabídku z restaurace La Taverna Righi v San Marinu, kde po boku šéfkuchaře Luigiho Righi Sartiniho objevil svět gastronomie, o kterém snil. Jeho další kariéru ovlivnila stáž v restauraci Vissani, kde působil deset let, ale začínal od nuly. Postupně se však vypracoval, získal si respekt a zazářil zejména při pořádání velkých gastronomických akcí. Po dvouletém působení v restauraci L'Osteria del Povero Diavolo di Torriana si Riccardo Agostini otevřel vlastní restauraci Il Piastrino postavenou na rodinné tradici, kterou vede společně se svou ženou Claudií. Riccardo je rovněž držitelem titulu Charming Italian Chef.

Jak jste se dostal k vaření?

Vaření se věnuji už více než dvacet let, kdy jsem získával zkušenosti v kuchyních mistrů svého řemesla po celé Itálii. Po celou dobu jsem se ovšem zajímal i o kuchyně celého světa, které mne fascinují. Vaření je pro mne vášeň, které jsem propadl už jako malé dítě a kterou si stále nosím v sobě.

Prozradíte váš recept, jak získat michelinskou hvězdu?Konkrétní recept na získání michelinské hvězdy neznám. Ale věřím, že by k němu mohlo přispět spojení vášně a zvědavosti. Nesmím zapomenout ani na hledání těch nejlepších surovin a samotné vaření, které by mělo uspokojit klienty a ne pouze ego samotných šéfkuchařů. Důležité je ale i prostředí, ve kterém pracujete.

Restauraci provozujete se svojí ženou. Pamatujete si, jaké jídlo jste jí poprvé uvařil?

Bohužel už si opravdu nevzpomínám, jakým jídlem jsem ji okouzlil. U nás v rodině ale dáváme přednost tradičnímu rozdělení rolí, a tak to bývá spíš moje žena, kdo připravuje večeři.

Italská kuchyně je vyhlášená po celém světě, ale každý kout země chutná jinak. Jaká je nejoblíbenější surovina u vás doma?

Italská kuchyně je charakteristická svou různorodostí co se jednotlivých oblastí a krajů týče. Velké rozdíly jsou patrné hlavně mezi serverem a jihem. A to zejména díky sezonním surovinám, ovoci a zelenině, aromatickým bylinkám, plodům moře či darům lesa. Má kuchyně čerpá zejména z lokálních produktů mého regionu. Navíc jsou to suroviny, které mám osobně nejraději, a tvoří součást mých jídel. Jedná se hlavně o bylinky, houby, lanýže a domácí zvířata jako kuřata nebo králíci.

Znáte českou kuchyni? Co jí říkáte?

Přijíždím do Čech poprvé, a proto jsem zatím neměl příležitost ochutnat pravou českou kuchyni. Mám ale velká očekávání a pevně věřím, že se vrátím zpět do Itálie s novými chutěmi a nápady, které budu moci aplikovat ve své práci.