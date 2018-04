VIDEO: Tři lahodné míchané alko i nealko nápoje nejen pro horké dny

Hawaj Shake

1 plátek ananasu

1/2 banánu

0,1 l ananasového džusu

0,2 l mléka

1 kopeček vanilkové zmrzliny

1. Všechny suroviny smícháme v mixéru.

2. Hotový koktejl nalijeme do skleničky, do které jsme si předtím připravili led.

3. Zdobíme kouskem banánu nebo ananasem.

Tip: Mixovat nemusíte moc důkladně, pokud v koktejlu zůstanou kousky banánu nebo ananasu, vůbec to nevadí. "Co se nevypije, to se sní," komentuje barman.

Maire

0,2 l pomerančového džusu

0,2 l mangového džusu

0,1 l grenadiny

0,1 l limetkové šťávy

5 lístků čerstvé máty

1. Vyšší skleničku naplníme ledem, přidáme mátu, zalijeme pomerančovým a mangovým džusem a dochutíme limetkovou šťávou.

2. Pomocí šejkru promícháme.

3. Přelijeme do čisté vychlazené skleničky, už bez máty, a nakonec do koktejlu nalijeme grenadinu.

4. Zdobíme plátkem ananasu.

Tip: Tento nealkoholický koktejl je ideální pro řidiče, těhotné ženy a děti. Vy ostatní si jej můžete vylepšit alkoholem. Barman Lopejský doporučuje čistou vodku, která je neutrální, nebo karibský rum.

French Cofee

0,02 l brandy

0,04 l espressa

0,05 l smetany

0,25 l mléka

1 žloutek

cukr podle chuti

1. Suroviny nalijeme do skleničky s ledem.

2. Za pomoci šejkru důkladně zamícháme, aby se žloutek pěkně našlehal a spojil s ostatními ingrediencemi.

3. Podáváme s ledem.

Tip: Pokud nemáte doma šejkr, můžete si tento koktejl připravit i za pomoci mixéru.

