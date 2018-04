Byli jsme v děloze, sledujte 3D záběry z laparoskopické operace

Přístroj i s vybavením stojí tři miliony korun, peníze na něj nemá žádná nemocnice v Česku, včetně největšího laparoskopického pracoviště v nemocnici U Apolináře. Právě tady se přitom soustředí nejvážnější gynekologické případy, které vyžadují technologie a zkušenosti špičkového laparoskopického pracoviště.

„Tak třikrát do roka si od výrobce nejmodernější technologii půjčujeme, abychom u nás specializované lékaře zaškolili,“ vysvětluje operatér Michal Mára, který dokáže laparoskopicky odoperovat to, co jinde zvládnou jen klasickou otevřenou cestou. U takové ukázkové operace byl i kameraman iDNES.cz.

Docent Michal Mára (uprostřed) a MUDr. Michael Fanta (vlevo) zahajují v rámci školení primářů 3D laparoskopickou operaci.

Bezpečnější, šetrnější i rychlejší

Laparoskopie je již poměrně běžný zákrok. Ve třech operačních sálech každý rok zvládnou více než tisíc operací.

Lékař zavede skrze malé řezy v oblasti břicha do břišní dutiny trubičky neboli endoskop (také laparoskop či hysteroskop), a těmi se do operovaných míst zavádí kamera i pracovní nástroje. Unikátnost hysterektomie - odstranění dělohy - kterou sledovala i naše kamera, spočívala právě ve 3D technologii.

„Obraz operačního pole vidíme plasticky, trojrozměrně, což má zejména u některých těžších operací velký význam z hlediska bezpečnosti zákroku. Na 3D obraze totiž daleko lépe dokážeme posoudit, jak hluboko zasahujeme do těla a tkání pacienta, což snižuje riziko poranění orgánů, které jsou za místem operačního pole,“ vysvětluje operatér Mára.

Ten musí při operaci dělohu oprostit od okolní tkáně, která je prokrvená, takže během výkonu průběžně zastavuje krvácení z přívodných cév. „Dělohu je třeba opatrně uvolnit od orgánů blízkých děloze, což jsou močovody, močový měchýř a konečník. Také díky nejmodernějším nástrojům, které umí v jednom kroku tkáň uchopit a zastavit krvácení a bezkrevnou tkáň přerušit, je celá procedura o dost rychlejší a bezpečnější.“ Žena, kterou natáčíme, má už po 40 minutách zákrok za sebou.

U laparoskopií se 3D hodí vždycky

Uvolněnou dělohu včetně čípku operatér odstraní ven přes pochvu, kudy vede přirozená a dostatečně volná cesta z těla. „Šlo by i morcelací (kouskováním dělohy) přes laparoskopické porty, ale je to pracnější, delší, trochu riskantnější a tento postup vyžaduje speciální operační nástroj,“ dodává gynekolog.

Díky laparoskopické technice opouští pacientky nemocnici výrazně rychleji než v případě klasických operací velkým řezem přes břicho. U laparoskopické hysterektomie si pacientka v nemocnici pobude dva až tři dny.

„Nejmodernější 3D technologie se hodí pro všechny laparoskopické operace,“ uvádí Michal Mára, který je vedoucím lékařem školícího endoskopického centra.

Nejužitečnější jsou podle něj při onkogynekologických operacích, zejména u zhoubných nádorů děložního těla či čípku, velmi pomáhají při operacích endometriózy a děložních myomů, případně se jejich využití hodí pro některé typy sestupu rodidel, při těžkých nálezech a reoperacích.

Vedle laparoskopií se na klinice U Apolináře ročně dělá i tisícovka hysteroskopií. Hysteroskopie je zákrok, kdy se optika zavádí vaginálně přes děložní hrdlo. Častými důvody k hysteroskopii je také abnormální děložní krvácení, podezření na myom, polyp dutiny děložní či ženina neplodnost. Mezi nejnáročnější operace hysteroskopem patří remodelace děložní dutiny po vzniku nitroděložních srůstů.