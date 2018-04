Michal Horáček: Chtěl bych mít víc dětí

Tento dotazník, který osobními otázkami a rychlými odpověďmi prozradí pravdovou povahu zpovídaného, proslavil spisovatel Marcel Proust.



Kdy a kde jste byl v životě nejšťastnější?

Když mi žena volala z porodnice, že se nám narodilo první dítě.

Jaká vlastnost je pro vás charakteristická?

Jít tou nejtěžší cestou a vytrvat na ní.

Kde na zemi, či mimo ni, byste rád žil?

Rád žiji v Roudnici nad Labem.

Pro které chyby máte největší pochopení?

Pro naivitu.

Na co byste měl rád talent?

Na tenis.

Jakou písničku jste si naposledy zpíval celý den?

Otevřete okno, aby duše mohla ven, kterou jsem napsal s Petrem Hapkou. Nedávno jsme ji natáčeli.

Jaký film můžete vidět kdykoliv znovu?

Zpívání v dešti.



Jakou soukromou radost si nikdy neodepřete?

Knihy.

Kým byste rád byl?

Hodně starým mužem, který si ráno řekne: To je prima, dneska je mi 105.

Které své chyby byste se rád zbavil?

Neschopnosti naučit se tenis.

Co by pro vás bylo největší neštěstí?

Utrpení blízkých lidí.

A jak by vypadala dokonale šťastná chvíle?

Jako chlapec jsem měl rád prvorepublikové romány na pokračování. Pamatuji si, že jeden s názvem Nobody jsem přečetl asi do dvou třetin, další sešity už jsem neměl. Kdybych je našel a mohl je dočíst, byla by to šťastná chvilka.

Která žena je podle vás hrdinka?

Každá, která vychovává děti a každý den jim utírá zadek.

A který muž je hrdina?

Ti z mužů, kteří projevili morální odvahu.



Kterou historickou postavu nesnášíte?

Gustáva Husáka.

Koho z historie naopak obdivujete?

Karla IV. Jeho činy mají velké důsledky dodnes.

Jaké zvíře nemáte rád?

Bacila cholery.

Čeho si nejvíce vážíte u ženy?

Ženskosti.

A čeho si nejvíc vážíte u muže?

Schopnosti myslet daleko dopředu.

Čeho v životě nejvíc litujete?

Že jsem se nenaučil plynně alespoň pět jazyků.

V jaké situaci lžete?

Snažím se nelhat, ale je situace, které se latinsky říká pia fraus neboli zbožná lež. Někdy je třeba zalhat, aby člověk neublížil.

V jakém stavu mysli se právě nacházíte?

Ve velice přívětivém.

Co byste změnil na své rodině?

Chtěl bych mít víc dětí.

Které slovo či větu příliš často používáte?

Vyhýbám se slovům, která nemají smysl.

Kdo nebo co je vaše největší láska?

Určitě moje žena.

Čeho ze svého vlastnictví si nejvíce vážíte?

Knih, které jsem napsal, a autorských alb.

Z čeho máte největší strach?

Ze strachu z toho, že budu mít z něčeho strach.

Jak byste chtěl umřít?

Tak, abych nebyl sužován otázkou, jak bych chtěl umřít.

Čeho si nejvíce vážíte u svých přátel?

Přátelství. Že se na ně mohu kdykoli spolehnout.

Co je váš doposud největší životní úspěch?

Devětadvacet let manželství.

Jak nejraději trávíte čas?

Čas života se tráví tím, že se život žije. Někdy píšu, někdy čtu, někdy přemýšlím, někdy se věnuji rodině, někdy se učím. Všechno, co mám rád.

Kdo na vás měl doposud největší vliv?

Bob Dylan a Leonard Cohen. Inspirovali mě stát se textařem.

Jaká je vaše oblíbená cesta?

Cesta domů.