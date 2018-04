Michal Dlouhý: Mám rád dobré komedie

Herec a dabér Michal Dlouhý se poprvé objevil před kamerou v úvodních scénách filmu Už zase skáču přes kaluže (1970), kde hlavní roli ztvárnil jeho starší bratr Vladimír.

Dabovat začal už v pěti letech, svůj hlas často propůjčuje třeba Bradu Pittovi nebo Keanu Reevesovi. V současné době hostuje ve Švandově divadle v Praze v představení Žebrácká opera. V televizi, ale i ve filmu ztvárnil mnoho zajímavých rolí, přesto dává divadlu přednost před filmem. Důvod? Chyby na jevišti mu prý diváci odpustí, zatímco ve filmu by již těžko dostával druhou šanci.

Film

NĚKDO TO RÁD HORKÉ

Někdo to rád horké, protože je podle mě naprosto geniální ve zpracování, v hereckých výkonech a v tom, že je černobílý.

Obecně mám rád dobré komedie, rád se směju.

Kniha

MALÝ PRINC

Slavná knížka od Antoina de Saint-Exupéryho. Když jsem byl malý, přinesl mi ji bratr, abych si ji přečetl. Je to pravdivá, krásně napsaná kniha, vypovídá o tom, jak by asi mohl vypadat život, jak by se k sobě mohli lidé chovat.

Místo

TENISOVÉ KURTY

Kdekoli na kurtech. A soukromě mám jedno místo v jižních Čechách, kam se vždy rád vracím. Jinak moc rád sedím na balkoně s lahví dobrého červeného vína, pozoruju přírodu a letadla a sním o tom, kam asi právě letí.

Člověk

MOJE RODINA

Ze všech lidí je pro mě nejdůležitější moje rodina.Jinak si vážím každého slušného člověka. A to i přesto, že se s ním neznám blíž.