Michal David přáníčka nedostává

„Moje manželka má narozeniny, takže bude oslava tuplovaná. Vlastně trojitá, protože kamarád, který tam bude s námi, oslavuje narozeniny také,“ řekl David.



Zpěvák tak prý ušetří za dárky. „Aspoň to bude stát míň, protože stačí jenom jedna kytka,“ směje se.



Jako malý kluk ale zpěvák Valentýna neslavil. „To se slavil jenom Mezinárodní den žen,“ poznamenal skladatel.



Na svou první lásku si Michal David stále pamatuje. „Bylo mi čtrnáct. Láska to však byla samozřejmě platonická. Pamatuji si, že se jmenovala Simona,“ zavzpomínal skladatel.



A ta první láska s velkým "L"? „Ta se nezměnila. Je to moje manželka. Jsme spolu devatenáct let. Myslím, že bychom se měli znát velice dobře a k rozchodům by už asi nemělo docházet,“ dodal Michal David.