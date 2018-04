Michaela Maurerová: Vždycky jsem chtěla být prdelatá blondýnka

Prý jste chtěla být prezidentkou. Proč nejste mezi kandidáty?

To jsem chodila do školy. Když celá třída brblala, tak já se zvedla a řekla všechno nahlas a ostatní dělali, že mě nevidí. Mohla jsem být klidně prezidentka vesmíru.

Vizitka Narodila se 29. 9. 1979 v Havířově.

Vystudovala herectví na DAMU.

Kromě divadla ji známe z filmů, např. Líbáš jako bůh a z televizního seriálu Ulice, kde hrála kadeřnici Digi.

Uvádí tv pořad pro mládež Tykadlo.

Založila charitativní projekt na pomoc dětem v dětských domovech Korálky dětem, moderuje každý rok celorepublikový festival dětí z dětských domovů, nedávno podpořila projekt nadace Debra Motýlí křídla.

V roce 2009 se jí narodila dvojčata Josef a Magdalena.

S manželem, podnikatelem Milanem Kožíškem (bratranec kouzelníka Pavla Kožíška) jsou spolu 11 let a letos v červnu se vzali.

Rodina žije na vsi, pěstuje biozeleninu a chová dvě oslice, dva psy, dva králíky a čtyři kachny.

Sledujete blížící se volby?

Sleduju a sama sebou jsem překvapená, že ještě nejsem vším děním otrávená. Dokonce se musím přiznat, že jsem poprvé v životě podepsala petici. Podpořila jsem svým hlasem Vladimíra Franze, mého bývalého profesora na DAMU. Jsem přesvědčená, že je velmi vzdělaný a inteligentní. A to, co ostatní považují za handicap, což je jeho potetovaná vizáž, já považuji za přednost. Jeho vzhled mu může pomoct upoutat pozornost při prosazování názorů.

Uspěje bez politických zkušeností?

Jsem realistka, a i když ho podporuji, je mi jasné, že jeho šance na zvolení a udržení se v politice nejsou valné. To však nic nemění na tom, že je velmi pracovitý, tvůrčí, zásadový, zajímavý, multifunkční a multikulturní člověk, který má co říct. A takových je tu málo.

Co jste si ještě kromě prezidentování v dětství vysnila?

Hlavně velkou rodinu, silnýho chlapa, manžela, který mě bude milovat, chytré děti - syna a dceru, práci, která mě bude bavit a za níž mě budou lidi obdivovat...

To všechno máte, ačkoliv cesta k dětem nebyla zrovna jednoduchá.

Ale co máte v životě snadné? Nikdy jsem se netajila tím, že se nám s manželem nedařilo mít dítě a že jsme podstoupili anabázi umělého oplodnění.

Herečka Michaela Maurerová se svými dvojčaty Magdalenkou a Pepíkem.

Ne každý dokáže o tak soukromých potížích otevřeně mluvit.

A to mě právě štve, zatímco třeba plastikou upravená prsa, která si hlásání do světa ani nezaslouží, se dávají na odiv běžně, umělé oplodnění, které by mělo být naprosto přirozeným řešením, je nedůstojné tabu.

A tak vás veřejnost pasovala na ambasadorku umělého oplodnění.

Sdílené neštěstí je poloviční, říkala jsem si a bez studu jsem se svým problémem předstoupila před národ, abych dala naději dalším párům, jimž se nedaří otěhotnět. A najednou je ze mě paradoxně propagátorka umělého oplodnění a volají mi novináři, abych se vyjádřila k tématu do nejrůznějších článků. Nejsem propagátorkou, ale nevidím za tím nic, co by mělo být příčinou studu.

Co je pro ženu podstupující umělé oplodnění nejtěžší?

Traumatizující jsou případné neúspěšné pokusy. Vaše psychika je zlomená, beznaděj narůstá. Žena může být krásná, úspěšná, mít samá nej, ale když si nemůže splnit vnitřní živočišnou potřebu být matkou, deprimuje ji to a narůstají problémy i ve vztahu. Měla jsem štěstí, že jsem tou hormonální přípravou prošla jen dvakrát a povedlo se.

Hormonální léčbu provázejí výkyvy váhy, nálady?

Fyzické změny ani ne. Nálady určitě, jak alespoň tvrdí můj muž. Já mám šťastnou povahu, že se v minulosti nepatlám a spíš si pamatuji hezké věci.

V dětství jste si vysnila ideální rodinu i práci. O jaké kariéře jste snila?

Viděla jsem se, jak děkuju za Oscara sálu plnému nádherných rozzářených obličejů a všichni tleskají.

Tenhle sen už jste opustila?

Proměnil se s dospíváním. Už pro mě není nejvíc stát na jevišti se zlatou soškou, ale udělat něco, co nezmizí s prchavým okamžikem, ale za co si mě budou vážit lidé třeba ještě za deset a víc let. Oscar už prostě není taková pecka.

Pořád mluvíme o herecké profesi?

Třeba natočím fajn pořad pro děti nebo krásnou pohádku, kterou budou milovat další a další generace, nebo napíšu knížku. Rozšířila jsem své sny i mimo herectví, protože, co si budeme povídat, naše profese zažívá krizi. Věnuje se jí prakticky kdokoliv i bez vzdělání a zkušeností, což ji devalvovalo.

Myslíte, že dnes hraje každý sám sebe?

Ačkoliv jsem jinak pozitivní, začínám trochu propadat skepsi z toho že náš národ miluje losery. Upíná se k outsiderů a za hrdiny považuje padouchy a obdivuje je, jak dokázali druhé přelstít. Celebritami se stávají děvy, které se nechají zbouchnout partnerem známé ženy, nebo paní, které byly kdysi slavné zpěvačky a dneska jen pijou a berou prášky a my se koukáme, jestli se z toho dna zvednou nebo ne. To, že někdo něco dokázal, to je zpráva v médiích až tak na pátém žebříčku důležitosti.

Věříte, že bude líp?

Devalvace postupuje a zřejmě se musíme dotknout dna, abychom se odrazili a já na ten zlom velmi čekám a věřím, že s ním přijde i touha po kvalitě a morálce. V tom je kus mého optimismu.

S partnerem jste spolu jedenáctý rok. V šoubyznysu je taková věrnost spíš výjimkou.

To si nemyslím. Je to stejné jako v jiných profesích, jen se o těch rozchodech celebrit víc píše než o trvalých vztazích.

Přesto bych řekla, že udržet spokojený vztah je dnes úspěch, zvlášť když jste sama z rozvedené rodiny.

Anebo právě proto. Určitě hrají roli povahy. Zatímco já jsem emotivní a temperamentní, můj muž je kliďas. Navíc má zkušenost z prvního manželství a hlavně jsme oba pochopili, že vztah nefunguje sám o sobě. Každá kytka v květináči vám uvadne, když ji nezalejete.

Když jste muže poznala, byl už rozvedený? Směřuji tou otázkou k tomu, jestli nežárlíte, když opustil jednu, může to udělat i vám.

Žárlila bych, i kdyby nebyl rozvedený. Kvůli minulým vztahům, kde bylo dost důvodů žárlit, jsem měla slušně našlápnuto. Ale s Milanem se milujeme už nejen jako partneři, ale jako rodiče našich dětí, ten vztah má už jiný rozměr a žárlivost a vyostřené emoce se utlumily. Musím potvrdit klišé, že čím jsme spolu déle, tím se máme raději. Není to o vášni, ale o jistotě a stabilitě.

Ptala jsem se i proto, že v rozhovorech přiznáváte sklony k závislostem na emocích, na lásce.

Je to tak. Je to tím, že jsem velmi emotivní a empatická, snadno se nadchnu a zahořím. Naštěstí už ale umím s pocity racionálně nakládat, aby se mi nevymkly z rukou, asi jako když máte stroj a naučíte se s ním pracovat.

Jaký má váš stroj výhody a nevýhody?

Už si tolik nelžu, umím si říct věci na rovinu. Naučila jsem se odpočívat. Dřív jsem měla pocit, že čím víc bude stroj pracovat, tím bude výkonnější. Dávám mu volno a nezatěžuji ho výčitkami, že se fláká. Naučila jsem se ho krotit, když je vzteklej a má potřebu vybíjet baterky moc rychle. Díky dětem jsem v něm objevila do té doby neznámou trpělivost. I to, že je někdy fajn si odpočinout od partnera, dobít se vlastními zájmy, jimiž pak vztah zvenčí obohatíte.

Jak dobíjíte?

Kromě práce, kamarádek, jógy, která mě zklidní a udržuje v kondici, mám od mala ráda ruční práce. Každou sobotu a neděli jsem doma na koberci něco vytvářela a poslouchala přitom rozhlasové pohádky. Dodnes nedokážu sledovat televizi se založenýma rukama. To okamžitě usínám. A tak háčkuju, vyrábím nejrůznější doplňky, šperky a ozdoby z korálků a kamenů, dárky pro nejbližší, protože čas je dneska to nejcennější, co můžete darovat. Ráda vymýšlím zlepšováky. Mám takovou loveckou vášeň: koupím třeba v sekáči tričko, které má pěkný střih a dokážu z něj vymyslet model, který vypadá fakt luxusně, to mi udělá větší radost, než kdybych měla peníze a koupila si značkovou drahou věc. Kdybych nebyla herečka, přála bych si mít vlastní butik se svou značku.

Je výhoda, že manžel rodinu uživí, takže si můžete zkoušet podnikat, jak se vám zlíbí.

Být jen dekorací bohatého chlapa by mě nebavilo, stejně jako sedět doma a starat se jen o rodinu. To už bych šla raději rovnat zboží do supermarketu. Děti a domácnost mě baví, ale slovy Zdeňka Svěráka jsem vítací typ. Potřebuji se s nimi rozloučit, abych se mohla těšit na vítání. Kdybych s nimi byla pořád, vážily by si mě, že jsem se starala, ale chyběl by respekt a pýcha za to, že jsem něco dokázala.

Lze skloubit roli dobré matky a osobnosti, která něco dokázala?

Myslím, že se o to snaží každá matka, ale ten pocit, jestli to jde, je vždycky subjektivní. Vychovat můžete fajn samostatné děti, kteří vás mají rády, a přitom dělat skvělou kariéru, anebo jen balit svačiny. Kde je to měřítko, co je správně?

V tom, že je ta žena-matka spokojená?

Vy můžete být spokojená, ale nemusí být vaše okolí. Samozřejmě že my jsme si s manželem uvědomili, že oba kariéru dělat nemůžeme a já jsem dobrovolně ta, která má rodinu jako hlavní úvazek.

Neštve vás to?

Nikdy jsem se úplně od práce neodstřihla. Ale naplno bych svou profesi dělat ani nechtěla, protože by se mi stýskalo po tom, že nemůžu děti obejmout a pohladit, čuchnout si k nim. Mrzelo by mě, že přicházím o společné zážitky, staral by se o ně někdo jiný a já bych žárlila, takže se vlastně vzdávám hvězdné kariéry z vlastního sobectví, než že bych byla ta vzorná matka.

Nabídky tedy odmítáte?

Po mateřské se mi začíná práce pomalu rozjíždět. Naštěstí jsem i po porodu všestranně použitelná a nejen pro role rozkydlých matek se zástěrou, které utírají dětem nudle. Ráda bych ale, aby víkendy patřily rodině, pokud to jen trochu půjde.

Váha po porodu evidentně nebyl váš problém, nebo se pletu?

Štíhlost mám v genech, po obou rodičích, také si myslím, že je to dané rytmem člověka. Temperamentní lidi svou hyperaktivitou rychleji spalují než klidnější, vyrovnanější typy. Že bych někdy makala v posilovně nebo držela diety, to vůbec. Ale mám obavy, až přijde hormonální krize v přechodu, tak tím, že jsem nebyla nikdy zvyklá se hlídat v jídle, že nakynu a nebudu mít tu sebedisciplínu. Asi ji budu v sobě muset objevit. Zatím ráda jím a i manžel je gurmán, který navíc skvěle vaří. Ale víte, že já jsem vždycky chtěla být oplácaná prdelatá blondýnka?

Vážně?

Měla jsem vždycky plno kamarádů a dobře vím, že se jim nelíbí hubené ženy. To je jen chiméra, kterou vytvořili homosexuální návrháři. Samozřejmě že každý má jiný vkus, ale vesměs dávají přednost ženskosti, tedy zadku, bokům a prsům.

Byla jste připravena pro přerod v blonďatou boubelku i něco udělat?

Od té doby piju černé pivo, že po něm rostou prsa, ale je to blbost. Nepomohlo to ani o půl čísla.

Šla byste do zvětšování pomocí silikonu?

Asi ne. Za prvé jsem nikdy ze vzhledu neměla takový mindrák, za druhé se neživím svým tělem jako modelka nebo pornoherečka, abych musela a hlavně mému muži se líbím a já jsem teď sama se sebou už spokojená.

Jak se přihodilo, že vy, holka z paneláku, bydlíte na vsi?

Že jsem začala žít s mužem, který měl tu touhu. Jemu půda voní a já jsem většinou vždycky chlapy v zamilovanosti následovala kamkoliv. Přiznám se, že jsem ze začátku vnitřně hodně bojovala a vedli jsme vzrušené debaty o tom, že potřebuji město a společnost. Dneska se na tu oázu klidu venkova pokaždé těším a na vůni po ránu jsem vyloženě závislá. Oba máme rádi zvířata, pěstujeme si biozeleninu, sami si děláme džemy, pálenku, víno a manželův životní sen je, že se bude starat o stádo skotu na maso a já budu díky své prořízlé puse řídit jeho distribuci do restaurací. A jak ho znám a tomu mě i naučil, není pro něj nic nemožné a neproveditelné.

Obdivujete ho?

Byli jsme spolu krátce, zamilovaní na obláčku, když jsem se mu ráno rozhodla udělat snídani a krájela jsem cibuli a on se mě ptá: "Proč ji solíš?" "Aby pustila šťávu," já na to. "A proč pustí šťávu? Říká ti něco osmotický tlak?" Tehdy jsem pochopila, že ví o všem, co dělá.

Na druhou stranu vám kouká pod ruce a kritizuje.

Nebojte, nemám doma despotu. Potřebovala jsem muže, kterého respektuji a obdivuji, který si ví rady, když žena ne. Mám zkrátka doma pravého chlapa.

Přála jste si vždycky velkou rodinu, pořídíte si k dvojčatům další dítě?

Velkou rodinu už mám, i když dalšímu těhotenství se neuzavírám. Někdy si samozřejmě říkám, zvlášť když jsme všichni nemocní, že další dítě nedám, pak zase vidím kamarádku s miminkem a cítím, že bych ty v potu a krvi nabyté zkušenosti ještě jednou chtěla zúročit. Že bych si to jedno dítě klidně ještě užila.