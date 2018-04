Česká společnost je machistická, říká budoucí ministryně

Čtěte ve čtvrtek Je česká společnost machistická? Jak spor budoucí ministryně s novinářem dopadl?Čtěte ve čtvrtečním Magazínu DNES.

Při rozhovoru naproti ní sedí Tomáš Poláček, muž, který se s takovým tvrzením těžko smiřuje a žádá o příklad, protože kolem sebe žádný patriarchát nevidí.

"Vy to nemusíte vidět, protože jste chlap! Řeknu příklad: kdysi jsme se u nás ve straně bavili o jednom muži a pánská část debatního kroužku říkala, že to je inteligentní člověk, kterého si vždycky vážili. Já na to: Taky jsem si vždycky vážila jeho inteligence, ale strašně cítím, že okolo sebe nemá v pracovním a intelektuálním slova smyslu žádné ženy, takže je k nim až nesnesitelně nedůvěřivý a nerespektuje je," argumentuje Marksová-Tominová, která na nerovnoprávné postavení žen ve společnosti už léta poukazuje.

Vidíte v tom směru pokroky?

V naší zemi mi připadá, že pokrok byl na začátku tohoto století, ale potom jsme udělali zase krok vzad, co se týče diskuse o postavení žen a mužů ve veřejnosti, především prostřednictvím médií. Také měřeno počty žen v obou komorách parlamentu není vůbec žádný pokrok. Co se určitě povedlo, to jsou změny v zákonech o domácím násilí, také se pozitivně posunula diskuse na téma slaďování rodinného a profesního života. Jinak ale Česko ve srovnání s ostatními zeměmi EU zůstává v mnoha ukazatelích týkajících se postavení žen mezi těmi nejhoršími.

Proč je žen v politice stále tak málo?

Myslím, že pro ženu jít do politiky znamená opravdu velké odhodlání. Musí mít doma zázemí, které bude tolerovat, že chodí po večerech po schůzích. Nicméně na komunální úrovni je žen hodně. To, že se jich málo dostává do vyšších funkcí, je podle mě způsobeno jednak jejich vlastní opatrností a tím, že nemají tak ostré lokty, a jednak tím, že prorazit léta zavedené mužské sítě není jednoduché.

Vizitka Michaela Marksová-Tominová se narodila 20. 3. 1969, vystudovala Přírodovědeckou fakultu UK, učitelský obor biologie-matematika.

Po ukončení studií odjela doprovázet manžela na studijní pobyt do Velké Británie a Mongolska.

Od roku 1997 pracovala v neziskové organizaci Gender Studies jako ředitelka - tato organizace je informačním a vzdělávacím centrem o otázkách postavení žen a mužů ve společnosti.

Vedla odbor rodinné politiky na ministerstvu práce a sociálních věcí (2004-2006) a odbor rovných příležitostí ve školství na ministerstvu školství (2009-2010).

V letech 2010 až 2012 byla místostarostkou Prahy 2.

Je odborná mluvčí ČSSD pro lidská práva a rodinu, členka zastupitelstva Prahy 2.

Pracuje jako pedagožka v Jedličkově ústavu a na různých projektech, které pomáhají ženám v začlenění na trhu práce.

Má dvě dcery, kterým letos bude 8 a 12 let.

Čím ženy politice prospívají?

Ženy mívají jiné životní zkušenosti než muži. A obecně platí, že smíšené kolektivy fungují lépe - podle hesla víc hlav, víc rozumu. Jinak těžko říct, určitě to hodně záleží na individuálních vlastnostech. Ale řekla bych, že je pravda, že ženy bývají na schůzích stručnější a nemají potřebu tolik hovořit o hloupostech.

Stále se zastáváte zavedení kvót pro ženy v politice. Proč?

Když to kolem sebe v politické straně pozoruji, jsem pro. ČSSD naprosto běžně používá nepsané kvóty pro to, aby byly okresy či kraje rovnoměrně zastoupeny ve vedení strany či na kandidátkách, ale když se hovoří o kvótě ženské, je oheň na střeše - odmítá je řada mužů i žen.

Máte dvě malé dcery a čeká vás extrémně náročná práce ministryně. Jak si vše zorganizujete, aby vaše rodina nestrádala?

Bude to složitější a už dopředu děkuji svému manželovi a mámě, která bydlí naštěstí v bytě nad námi. Už teď by to bez nich nešlo. Jinak myslím, že prostě bude potřeba racionálně organizovat čas.

Máte pro ženy, které by se rády angažovaly, ale obávají se, že by musely šidit rodinu, nějakou radu?

Musí být vnitřně přesvědčené, že se skutečně angažovat chtějí, a mít rodinu, která je v tom bude podporovat.

