Michaela Maláčová: Těšíme se na oči naší Anabelky

Máte ráda Vánoce, anebo byste je nejraději „přeskočila“?

Upřímmně, jak kdy. Mísí se ve mně dva pocity - oslavit tradičně nebo utéct? Jako malá jsem se těšila na dárky a štědrovečerní večeři. Chodili jsme v Brně s rodiči do evangelického kostela a s mou sestrou účinkovaly na vánočních besídkách - zpívaly koledy, učily se text představení o narození Ježíše Krista a slavily Vánoce v kruhu nejbližší rodiny.

Pak nastalo období osamostatnění, a to jsem prožívala rozdílně. Pokud nebyl po mém boku přítel nebo manžel, tak byly Vánoce spíše utrpením. O to víc to umocnilo pocit osamocení a smutku. Pak jsem se snažila odjet co nejdříve s přáteli na hory nebo jít do práce...

Máte ráda Vánoce v teplých krajích?

Mnoho let jsem trávila Vánoce někde v tropech - dokud nebyla rodina, tak exotická dovolená nahradila setkání s příbuznými. Člověk alespoň nabral sil, načerpal energií ze sluníčka a užil si příjemné dovolené. To mě vlastně baví dodnes.

Je něco, co na Vánocích opravdu nemusíte?

Co opravdu nesnáším je předvánoční shon a stres, za který si můžeme asi sami. Necháváme se zblbnout reklamou a firemními předvánočními večírky - snažíe se se všemi setkat, vymyslet neotřelé dárky a cítit se šťastně. Už od léta na nás někteří operátoři utočí Santa Klausem a ze všech stran se to hrne - kupujte, dávejte, milujte, vemte si půjčku. V práci je toho nad hlavu, rodina očekává zázraky a pak se z toho hroutíme. Takto odmítám Vánoce přijmout. Dárky řeším maličkostmi, cukroví nepeču a snažím se vytvořit pohodu.

Vánoce by neměly být časem přejídání a nesmyslného nakupování blbostí. Naopak časem uklidnění, tiché radosti a rodinné pohody. Ta opravdu nesouvisí s úklidem ani množstvím jídla, cukroví a sledováním všech televizních blbostí. Tím neříkám, že mi nechutná bramborový salát, vánočka nebo kapr. Ty mám opravdu ráda - nejlépe to umí samozřejmě moje maminka.

O čem by měly být Vánoce?

Náš dědeček farář to před pár lety vymyslel nejlépe. Navrhl nám, abychom ty peníze, které jsme chtěly utratit na dárky, věnovaly na nějakou charitu. A od té doby je to vyřešené. Dáváme si pouze pozornosti a nestresujeme se sháněním darů.

Kde a s kým strávíte Štědrý den a vánoční svátky?

Právě se nacházíme ve Spojených státech na ostrově Hilton Head v Jižní Karolíně, kde oslavíme Vánoce. Jen my tři a moc se na to těšíme. Jsme tady doma, tak jako v Čechách. Létáme sem pravidelně, žije tady Franklyn, Zdeňkův syn z prvního manželství.

Poprvé Vánoce oslavíte i s dcerou. V čem budou letos jiné, než ty předešlé?

Jiné budou jen v tom, že se těšíme na oči naší Anabelky, pro kterou to bude všechno poprvé.

Podílíte se doma na vánoční atmosféře?

Uděláme vše společně. Připravíme stromeček a nějakou dobrou večeři. Vařit bude muž, protože je výborný kuchař a gurman. Já budu pomáhat a přihlížet.

Máte už nakoupené všechny dárky?

Některé už mám, zbytek nakoupíme tady.

Psala jste Ježíškovi? Co byste si přála ze všeho nejvíc najít pod stromečkem?

Nepřeji si žádnou konkrétní věc. Spíše, aby nám spolu bylo tak dobře jako doposud. Abychom byli zdrávi a měli se rádi. To v dnešním světě není samozřejmost. My se obdarováváme po celý rok a rodinného života si opravdu vážím a užívám si ho.

Co je pro vás o Vánocích ze všeho nejdůležitější?

Klid a pohoda. Žádné telefonáty, emaily a návštěvy.

Na co nejvíc vzpomínáte v souvislosti s Vánocemi ze svého dětství?

Na kostel - chodili jsme tam na Štědrý den, na první i druhý svátek vánoční. Myslím, že to je základ Vánoc. Pak mě bavily návštěvy babiček a dědečků...

Dodržujete nějaké vánoční tradice?

Teď už moc ne. Ale stromeček, kapr se salátem a návštěva kostela zůstává. To v případě, že bychom byli v Čechách. V Americe budeme mít stromeček, zajdeme do kostela, ale kapr letos určitě nebude.

Dáváte si dárky také s vašimi misskami? Dostala jste nějaký zajímavý dárek, nebo naopak vítězkám něco věnovala?

Přiznávám, že ne. V práci nepatřím ke slavícím typům. Všem popřejí, ale nic nepřipravují. Myslím, že jsme si s Misskami popřály při semifinále a s letošními finalistkami při focení minulý víkend.