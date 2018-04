Michaela Maláčová: Lidé se ptají, proč sháním peníze, když mám Bakalu

Váš partner spoluvlastní ostravské doly, podniká i v zahraničí. Dotkla se vás světová krize?

Žije se nám stejně jako před ní. Zdeněk byl připravený na to, že po růstu může přijít útlum. Je dlouhodobý investor, má investice rozložené do mnoha firem a projektů, aby byla rizika co nejmenší.

Zbavoval se třeba narychlo akcií?

Nevím. Tohle projednává se svými obchodními partnery. U těch debat nejsem, bavíme se obecně.

Asi vidíte, jestli je nervóznější než obvykle, ne?

Pohyb akcií sleduje víc. Nervozitu nepozoruju. Ale nepoznám na něm, jestli se daří, nebo ne.

Jak to?

Má výhodu – nenosí práci domů. Taky se to učím. Občas se nadechnu, že mu povím o nějakém strašně důležitém jednání. A on řekne, že by se radši bavil o dětech. Náš osobní život krize nepoznamenala, asi ji cítím víc já. Tento ročník Miss je pokrytý, ale v jednání s partnery do budoucna mám těžší pozici. Jsou opatrnější. Nechtějí se zavazovat na delší dobu.

Znamená to, že bude únorové vyhlášení skromnější než jindy?

Určitě ne. Ale dělat Miss neznamená jen show, musím se o dívky starat celý rok, garantujeme jim nějaký příjem, držím kancelář, mám tým lidí, které platím. Skončí slavnostní přenos a začíná mi práce na dalším ročníku. Kdybych věděla, kolik je to práce, asi bych do toho nešla. Dělat Miss není žádný velký byznys. Nevyplácím si honorář a vše investuju do společnosti.

Kdekoho překvapí, že zrovna vy máte problémy s penězi.

Nemám problém s penězi, ale je to celoroční práce, udržet si partnery a sehnat nové. Spousta lidí mi říká: "Proč sháníš peníze, když máš doma Bakalu?" Mě to uráží. Česká Miss s ním nemá nic společného. Zdeněk nemá důvod pomáhat soutěži finančně. Už takhle mi hodně pomáhá. Vím, že kdybych byla s dětmi sama, těžko bych si to mohla dovolit.