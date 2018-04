Michaela Maláčová: Dobré prodávám, to horší schovávám

"Že jsem dokonalá? To snad ne!" reagovala Michaela Maláčová na jednu z vašich otázek. "Jen se tak umím prezentovat. To dobré prodej, to nedokonalé schovej. To jsem se naučila v public relations."

Ve svých dvaceti letech se Michaela Maláčová stala československou královnou krásy. Nakonec si v oboru založila vlastní konkurenční podnik.

Již čtyři roky je ředitelkou soutěže Česká Miss, jejíž finále se uskuteční tuto sobotu. Přestože získala korunku královny krásy, nemyslí si o sobě, že by byla ženou, za kterou se někdo jen tak hned otočí, tvrdí v rozhovoru pro ONA Dnes.

Narodila se 23. května 1971 v Brně, vystudovala produkci na FAMU. Od roku 2000 pracovala dva roky jako mluvčí ODS. Tři roky se věnovala produkci karlovarského filmového festivalu.

Pět let byla provdaná za švýcarského podnikatele, ale rozvedli se. Před třemi lety se seznámila s též rozvedeným miliardářem Zdeňkem Bakalou, mají spolu dvouletou dceru Anabel a dvouapůlměsíčního syna Arona.

Žijí střídavě v Česku a ve Spojených státech, kde má Bakala třináctiletého syna z prvního manželství. V šumavském národním parku staví sídlo, ale kde se usadí a kam budou jejich děti chodit do školy, v tom ještě nemají jasno.