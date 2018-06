Vedení soutěže Miss America si myslí, že při volbě královny krásy by měla být důležitější osobitost dívek spíše než to, co mají ve finále soutěže na sobě.

Michaelu Maláčovou Bakala, zakladatelku České Miss a vítězku soutěže Miss Československo pro rok 1991, takový postoj velmi překvapil.

„Mám pocit, že se svět okolo nás vychyluje od normálu, na který jsme byli léta zvyklí. Jsem příznivkyní přirozenosti a svobody. Soutěže Miss vždy prezentovaly krásu těla i ducha, pohovor na pódiu i promenáda v plavkách k nim patří,“ uvedla. Nemyslí si, že by dosavadní koncept soutěží krásy diváky někdy degradoval či pobuřoval.

„Pokud to někomu vadí, tak se nemusí soutěže účastnit, anebo se na to dívat. Zároveň, když někoho bude zajímat soutěž o nejzajímavější a nejchytřejší ženu, tak proč ne. Pak bych to však nenazývala soutěží Miss,“ dodala Michaela, která soutěž krásy prodala v roce 2014.

Stejný názor sdílí i Eva Čerešňáková. „Mnoho let patří večerní róby i plavky k tradiční součásti programu. Toho, že je potřeba program přizpůsobovat nové době, jsme si vědomi. Sami jsme v průběhu loňského i letošního roku nějaké změny udělali, například součástí programu České Miss je i kurz přežití. Další novinky průběžně do konceptu soutěže krásy tedy přinášíme, ale o zrušení promenády v plavkách se v České Miss dosud neuvažovalo,” řekla současná ředitelka soutěže krásy Česká Miss, jejíž finálový večer proběhl tuto sobotu v ostravském Gongu a promenáda v plavkách byla jeho součástí.

Michaela Habáňová

Také podle Michaely Habáňové, která zvítězila v soutěži Česká Miss v roce 2017, je promenáda v plavkách na finálovém večeru tou nejzajímavější částí.

„Sama jsem se na to těšila a nepřišlo mi, že se dívky stydí či je to samotné uráží. Pokud bych měla zrušit plavky, tak by to bylo v případě castingů, které probíhají v obchodních centrech. Tam to i mně bylo nepříjemné,” řekla.

Česká Miss 2018 dívka číslo sedm Lea Šteflíčková

A co si myslí novopečená Česká Miss 2018 Lea Šteflíčková?

„Promenáda v plavkách je důležitá nejen pro diváky, ale právě pro porotu, která hodnotí dívky. Osobně mě neuráželo, že jsem tam před nimi stála v plavkách. Nevidím na tom nic špatného. Pokud bych měla něco rušit, jsou to volné disciplíny,” uvedla pro OnaDnes.cz.

Patří k finále volby královny krásy promenáda v plavkách?