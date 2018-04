Lopuch, šalvěj a sůl. Kartářka radí, jak zbavit dům zlé energie

Každá hádka, zlost, nedorozumění s partnerem, dětmi, rodiči, všechno zůstává ve zdech našeho bytu a domu. Hlavně v rozích, abych byla přesná.

Negativní "cosi" se pěkně vrší a po nějakém čase netušíme, proč když přijdeme domů z práce a chceme si odpočinout, jsme bez příčiny nervózní, nemůžeme usnout a rozbolí nás záda v oblasti za krkem. Máme dojem, jako bychom hned za dveřmi obdrželi za krk nějaké závaží. Víme to my a věděli to i naši dávní předkové.

Náramně jim záleželo na tom, aby svůj dům chránili před energetickými útoky zvenčí. Někdy totiž zlo ani nemusí překročit náš práh v podobě namíchnutého souseda, tchyně, bývalého partnera, sokyně a kdo ví koho. Někdy stačí, aby na vás někdo jen intenzivně myslel ve zlém.

Zlá myšlenka a zlá energie není specialitou 21. století, ale jde s námi odnepaměti a odnepaměti také existují způsoby, jak se bránit.

Špatnou energii vyžeňte z bytu.

Obrana není útok

Nejčastěji se obydlí uklízelo na jaře a na podzim. A protože v každé ženě je tak trochu čarodějka, není právě 30. dubna ten správný čas? Zkuste některý z mála jednoduchých rituálů a vyberte si ten, který je vám nejbližší.

Staré kouzlo z oblasti Irska

1. Sedm lopuchových kořenů usušíme a rozemeleme na prach.

2. Potom jej zalijeme silným alkoholem.

3. Lahev uzavřeme a kolem hrdla ovážeme přírodní provaz (ne tedy umělý).

4. Lahev zavěsíme nad zápraží, na balkon, do okna, tak, aby na ni svítil dorůstající Měsíc.

5. Po devadesáti hodinách ji znovu otevřeme, nasypeme do ní špetku zlatobýlu a v noci výluh rozlijeme po kapkách kolem domu.

6. Při lití říkáme tato slova: "Přes sedm lopuchů neprojdeš, zloduchu!" Zaklínání je potřeba vyslovit třikrát a hodně rázně. Nakonec řekněte jednou: "A tak se staň!"

Rituál mojí babičky

(Potřebujete jen hmoždíř a bylinky)

1 díl majoránky

1 díl bazalky

1 díl sušeného plodu černého bezu

1 díl kozlíku lékařského

1. Bylinky v hmoždíři rozmělnila na prášek a dala do vhodné nádoby.

2. V domě pak postupujíc vpravo od vstupních dveří rozhazovala tuto směs pro ochranu a při tom opakovala: "Zlé znič, pošli pryč, dobrému pomoz, dej k domu klíč."

Proti zlé energii zvenčí výborně pomůže také obyčejná sůl rozsypaná kolem dokola okolo domu. Ovšem jen v případě, že lze obejít dům. Kruh je totiž nutné solí uzavřít.

Před zlem se můžete chránit i obyčejným zrcátkem, připevněným zvenčí nad vchodové dveře. Není to útočné kouzlo a takové ode mě ani nedostanete. Je to ochranný předmět, který umí vracet negativní myšlenky zátky vysílateli.

Vytírací živá voda

Ještě mám pro vás jeden tip, který ocení majitelé plovoucích podlah a lin. Existuje snadný způsob první pomoci při negativní energii v bytě a tou je speciální vytírací voda. Je to recept jednoduchý, ale účinný. Dávky je třeba přizpůsobit velikosti plochy.

1. Tři hrsti šalvěje zalijte asi dvěma litry horké vody a nechte čtvrt hodiny stát.

2. Pak slijte a přidejte tři polévkové lžíce soli.

3. Touhle vodou vytřete důkladně všechno, co se vytřít dá. Šalvěj odpuzuje zlo a čistí prostor. Sůl je pak univerzální zaháněč zlých entit i negativních zbytků cizích myšlenek.

Modré světlo

Pokud by to bylo nutné, nabarvěte si jednu žárovku na modro a tou si střídavě sviťte vždy přes noc v každé místnosti. Modré světlo totiž umí odehnat zlé duchy. Ve starých knihách se píše doslova, že zlo nemá rádo modrou.

Právě v noci jsou ve spánku naše nehmotná těla - chcete-li duše - nezranitelnější. Proto se lidé snažili své podvědomí, které se v noci nemůže bránit, nějak ochraňovat. Pokud by to bylo tedy nutné a vy jste věděli, že existuje člověk, který na vás může mentálně útočit, prostě ve zlém myslet, a tak vám způsobit na duši šrámy během noci, můžete se proti tomu ochránit.

Chraňte si svůj spánek, kdy je duše nejzranitelnější.

Lapač snů z Irska

1. Devět stonků růží bez květů i s trny ořežte na jednom konci do špičky.

2. Hroty směrem ven je pak položte kolem své postele. Vytvoříte tak vlastně kruh, kdy ostré konce budou směřovat od vás. Má to svou vlastní logiku a funguje to jako kopí, na která se napíchnou ošklivé věci.

Ochrana po arménsku

Arméni zase dávali pro tento účel do každého rohu místnosti, ve které spali, na kus lopuchového listu hrst soli. Tu po třech dnech vždycky vysypali do proudící vody a vyměnili.