Michaela zabíjí lvy i zebry. Pro některé je lovkyně, pro jiné zabiják

„Ahoj z Afriky. Máme tady večeři a hádejte, co bude? Zebra! Antilopa!“ směje se na videu na svém Facebooku. Vražedkyně? Proti Michaele Fialové ve světě vznikají petice, které podepsaly už tisíce lidí. A ona dál provokuje - pouští do světa fotky, na kterých se směje nad svými úlovky - mrtvými zvířaty.

Jaké jsou nejčastější reakce na to, čím se zabýváte?

Mám spoustu reakcí od vegetariánů, kteří se ptají, proč to dělám. Jak můžu zabíjet zvířata. Ale jejich soja musí taky někde růst. Loni jsem strávila dva měsíce na pomerančové farmě. První, co se na farmě dělá, je, že se střílí opice, které ty pomeranče jedí.

Hodně lidí dráždí také to, že se na fotkách nad mrtvými zvířaty tak smějete.

Když po pěti dnech v padesáti stupních, kdy mám jako zaměstnanec Safari klientovi pomoct získat trofej a zajistit jeho bezpečí, a podaří se to, mám prostě radost. Je to něco, co si zasloužíte. Ne jako když si půjdete koupit do Kauflandu flákotu masa. Já si ho sama ulovím, stáhnu, vykostím a dám do mrazáku. Mám z toho radost. Každý lovec s trofejí se na fotce směje. Protože máme radost, je to úspěch. Ulovit lva, ale i divokou srnku v divočině, to je úspěch. To nepochopí člověk, který si to nevyzkouší.

Jaké jméno mají profesionální lovkyně jinde ve světě?

Lovkyně jako je Eva Shockey, Kendall Joynes, Melissa Bachman jsou ve svých zemích celebrity. Ale v zemích jako Kanada nebo Amerika je prostě lov „in“. Mají tam deset loveckých kanálů, lovecké vzory. Eva Shockey, Larysa Switlyk a další byly teď oceněny na Shoot Show, což je něco jako lovecké Oskary.

Takže to nepochopení je jen u nás?

Afrika to chápe. Nechápou to Evropané a část Američanů.