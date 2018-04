Michaela Bakala: Dívky na sebe dnes víc kašlou

Na svatbu se jí ptali pořád dokola. "Jenže já pořád rodila a kojila, takže nebyl čas," popisuje Michaela Bakala, v Česku dál užívající jméno Maláčová. "Když jsem rodit a kojit přestala, tak se mě najednou nikdo neptal. Nebylo to tak, že jsme svatbu se Zdeňkem tajili. Jen jsme to nevytrubovali do světa."

Řeč je o Zdeňku Bakalovi, který podle prestižního magazínu Forbes patří mezi šest set nejbohatších lidí světa. "Rádoby kamarádky i starší generace u nás v rodině už o mě měla strach," směje se. "Vždy jsem je uklidňovala, že svatba v našem případě není důležitá. Jako manželé jsme žili vlastně od začátku. Brali jsme se, protože jsme chtěli, ne proto, že bychom museli." Obřad byl ve Švýcarsku, v letních šatech a bylo u něj jen pár přátel, členů rodiny a jejich tři děti: Anabel, Aron a Aram.

Tuto sobotu proběhne finále České Miss, kterou Maláčová založila a pořádá. Je to už jediná soutěž krásy u nás a finále vysílá Prima. V hledišti budou i minulé vítězky, přičemž ona sama je jednou z nich. Je to už dvacet let, co vyhrála. "Dívky se za tu dobu změnily," popisuje. "Umí víc jazyky, jsou sebevědomější, na druhou stranu na sebe víc kašlou. Přijdou v triku, v džínách, neupravené, bez make upu. Občas si řeknu: Co ty tady děláš?"

Co ale hájí, je jejich inteligence. Ta u soutěžících v miss nebo u modelek nebývá považována za nejvyšší. "Občas jsou naivní, ale ne víc než každá holka v jejich věku. Já jsem ta poslední, kdo by se jim vysmíval. Mají aspoň odvahu zvednout zadek a přijít na konkurz," tvrdí. "Mnoho lidí si pořád říká: Ta je hezká, určitě musí být blbá. I já to o sobě mockrát slyšela. Ale vždycky mě to hnalo dopředu."