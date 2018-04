Slavná značka kabelek bude muset zavřít až 125 svých butiků, prodělává

Jsou jednoduché, elegantní a vejde se do nich vše, co je potřeba. Dost možná proto si kabelky značky Michael Kors zamilovaly miliony žen na celém světě. A mezi nimi i celebrity, například Michelle Obamová, Heidi Klumová či Jennifer Lopezová. Ikonické kabelky zastínily oblečení, šperky či obuv, které také patří do portfolia slavného amerického návrháře, po němž je firma pojmenována.

Nad známou značkou se ale stahují mračna. Akcie firmy prudce klesají a s nimi i tržby. Cenné papíry luxusní módní společnosti se propadly skoro o 10 %, což je nejníže za posledních pět let. Hodnota podílů se dokonce zmenšila o 24 %. Firma oznámila, že její prodeje budou podstatně horší, než se čekalo. Jenom v prvním čtvrtletí letošního roku prý klesly o 14 %.

Proto se rozhodla v nadcházejících dvou letech zavřít 100 až 125 svých prodejen, především ve Spojených státech. Slibuje si od toho, že ušetří až 60 milionů dolarů ročně. Zástupci firmy však nespecifikovali, které obchody chtějí zrušit, ani kolik lidí tím přijde o práci. Paradoxní je, že ukončení provozu vybraných prodejen bude stát firmu jednorázový poplatek v hodnotě 100 až 125 milionů dolarů.

Soumrak kamenných obchodů

Problémy, které sužují společnost Michael Kors, jsou podle odborníků ukázkou toho, jak je v poslední době stále složitější přilákat zákazníky do kamenných prodejen. Lidé stále častěji dávají přednost nakupování online. Dokonce i ti movitější, kteří nemají problém utratit velké částky.

Souvisí to především s odlivem zákazníků z obchodních center, která v důsledku krachují a zavírají se. Podle odhadů společnosti Credit Suisse by jen letos mělo ve Spojených státech zavřít okolo 8 tisíc obchodů.

Ikonická kabelka od Michaela Korse vyjde na necelých 7 tisíc korun.

Michael Kors profitoval z kabelkového boomu, který se strhl před několika lety, a otevíral kamenné obchody jako houby po dešti. Nyní je však podle Neila Saunderse, ředitele jedné ze společností, které se zabývají analýzou prodejů, značka daleko od všeho, co potřebuje, aby byla pro nakupující atraktivní a inspirativní.

Spojení s Amazonem

Vedení firmy Michael Kors si uvědomuje, že je nejvyšší čas změnit strategie a získat zpět nejen ztracené zákazníky, ale především přilákat nové. Podle generálního ředitele Johna Idola se značka spojila s internetovým gigantem Amazon, aby mohla skrze jeho stránky prodávat hodinky. On sám naznačil, že by jednou rád vybudoval z firmy Michael Kors podobně silného online hráče.

„Naše zákazníky jsme nedokázali dostatečně zaujmout. Jsme si vědomi, že musíme podniknout nezbytné kroky k tomu, abychom zvýšili úroveň nabízených služeb a nabídli inovativní přístup k našim kolekcím doplňků. Jedině tak můžeme zvýšit poptávku po našich produktech,“ vyjádřil se John Idol.

Kamenné prodejny má Michael Kors po celém světě. Celkem jich je 827.

Podle dostupných informací se tak Evropanky nemusejí bát, že by o své oblíbené kabelky přišly. Zavření nevýdělečných obchodů má pomoci k tomu, aby se společnost mohla soustředit na klíčová prodejní místa ve světě. Vedle starého kontinentu je to především prosperující asijský trh.