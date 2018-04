VIDEO: Jackson v pyžamu byl stejný jako vy, říká autor jeho šatníku

Svlečený Michael Bush Návrhář Michael Bush dorazil na setkání s novináři v blyštivém saku s portréty Michaela Jacksona. Při podání ruky okamžitě nahlásil, že je vlastně stydlín a za výrazné oděvy skrývá svou nesmělost. Proto jsem ho na konci našeho povídání požádala, aby si to sako sundal. "Chcete si ho vyzkoušet?" zeptal se.

"Ne, chci se vyfotit s vámi," odpověděla jsem.

"Jak to myslíte," na vteřinu zaváhal.

"Chtěla bych zkrátka obrázek jen s vámi. S takovým, jakým jste, aniž byste se za něco schovával," dodala jsem. Svlékl se, přitiskl se a já cítila, že má durch propocenou košili. Pak přiskočil jeho kolega a začal fotit mobilním telefonem. "Ten je Michaelův, víte," hlásil. Ještě jeden obrázek s knihou. A hotovo. "Ještě detail. Vám to spolu tak sluší," hlásil kolega. "Teď si připadám jako Michael," pošeptala jsem Bushovi do ucha. Usmál se, přiklonil se víc a dodal. "Nemáte ani tušení, jaké to s ním bylo."