Micelární voda může být kamarádka, ale také skrytý nepřítel

Micelární vodu má v poličce v koupelně skoro každá druhá žena. Na první pohled vypadá, jako ideální kosmetický přípravek. Stačí nanést malé množství na vatový tampon a krouživými pohyby odstranit z obličeje make-up či nečistoty. Pleť je ošetřená a hydratovaná raz dva. Zdání nás však může pořádně klamat. Stále častěji se objevují i hlasy, které před jejím dlouhodobým užíváním varují.

Například kosmetička a make-up artistka Hana Seemanová na svém blogu popisuje, že při dlouhodobém používání produktu je pleť přecitlivělá, vysušená, ztrácí svou přirozenou barvu, dále se na ní tvoří více pupínků a praskají žilky. A co je nejzajímavější, není dokonale odlíčená a mohou ji dráždit i doposud běžně užívané krémy.

Citlivý zloděj živin a vláhy

Seemanová proto doporučuje pouze občasné používání přípravku s tím, že micelární voda se hodí jen při cestování a výletech, kam si nelze brát celou kosmetickou výbavu.



„Většinou na každé z micelárních vod čteme slovíčka jako, Bio, Pure, Sensitive – to by mělo znamenat, že jsou vhodné pro citlivou pleť. Zakoupíme jí také v lékárnách, takže nepředpokládáme, že by nám mohla uškodit,“ říká Kristýna Bukovjanová, kosmetická odbornice v salonu hotelu Don Giovanni.

Také ona má s každodenním používáním micelární vody negativní zkušenosti. „Naši pleť sice vyčistí, ale s takovou důkladností, že s sebou vezme i vláhu a živiny z pokožky,“ říká kosmetická odbornice.

Kousky ropy, které odstraňují nečistoty

Micelární vody jsou přípravky, které obsahují chemické látky na mýdlovém základu. Obsahují především saponiny (mýdlové složky), změkčovadla pokožky a další deriváty, které jsou ve většině případů vyrobeny z ropy.



„Micelární vody mají podobné chemické složení jako jiné odličovací přípravky, jen obsahují micely, což jsou shluky tenzidů v oleji. Ty zajišťují jemný klouzavý pohyb po pokožce a nabalování nečistot. Většina kosmetiky obsahuje tuky a oleje, například vazelínu, které původně pocházejí z ropy,“ popisuje Tereza Gabryšová dermatolog a estetický specialista Kliniky YES Visage.

A dodává, že micelární tenzidy však mohou být v odličování tak efektivní, že mohou pokožku vysušovat. „Proto je jako dermatologové nedoporučujeme používat dlouhodobě,“ varuje lékařka.

Díky svému složení tak při dlouhodobém užívání na pleť může micelární voda působit jako mýdlová exploze. Většina z nás si totiž po jejím použití neoplachuje obličej. To je podle kosmetičky asi největší prohřešek. „Představte si že si namydlíte obličej a ponecháte ho bez opláchnutí. Mýdlo se vám vpije do hlubokých vrstev pokožky a tam pracuje,“ popisuje Kristýna Bukovjanová s tím, že pleť na micely reaguje nejrůznějším podrážděním.

Časová bomba pro pleť

Nemusí to být hned, ale látky mohou v pokožce pracovat třeba i několik let, než začneme pozorovat, že se s pletí děje něco divného. Často máme pocit, že to je dáno jinými kosmetickými přípravky, nikoliv právě micelární vodou.



„Vyskáče nám pár pupínků, rozšíří se žilky, ucpou se póry a ty se zapouzdří spolu s nečistotami. Většinou nám ale nedojde, že chyba není v krému ani jiné péči, ale právě v odličování,“ říká kosmetička.

A dodává, že micelární vodu bychom měli používat pouze ve výjimečném případě. „Pokud se tak stane, po použití jí důkladně opláchněte vodou, následně použijte mycí gel nebo krém na přírodní bázi a obličej důkladně hydratujte a dopřejte mu vhodnou péči,“ radí Kristýna Bukovjanová.

Podle dermatoložky Terezy Gabryšové bychom spíše než micelární vody měli používat odličovací mléko a poté ho spláchnout vodou, nebo mycí tabletu. U mastnější pleti jsou vhodné i odličovací gely a pěny. Nejlepší variantou jsou pak přírodní odličovací oleje.