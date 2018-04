Mezinárodní velikonoční kuchařka: italský dort či ruské bliny

Bavorská sekaná s omáčkou

Příprava: 50 minut + 60-80 minut pečení

Pro 4 osoby

• 2 plechovky loupaných rajčat

• 3 lžíce olivového oleje

• 3 stroužky česneku

• 3 cibule

• bazalka

• oregano

• čerstvá petrželka

• sůl, pepř

• 6 vajec

• 2 lžíce hladké mouky

• 150 ml mléka

• 250 g špenátového protlaku

• 1 kg směsi mletého hovězího a vepřového

• majoránka

• strouhanka

• 6 plátků slaniny

• 1 pórek

1. Tekutinu z loupaných rajčat slijeme do misky, rajčata nasekáme. Na pánvi na oleji orestujeme na plátky nakrájený stroužek česneku, jednu cibuli, přidáme rajčata i se šťávou, koření, sůl, pepř a krátce provaříme. Troubu předehřejeme na 180 °C. Čtyři vejce uvaříme natvrdo.

2. Menší cibuli zpěníme na oleji, zasypeme moukou, zalijeme mlékem a trochou vody, rozšleháme, přidáme špenát, osolíme, opepříme, dochutíme utřeným stroužkem česneku a vaříme do zhoustnutí.

3. Mleté maso promícháme s nasekanou cibulí, dvěma vejci, utřeným česnekem, solí, pepřem, majoránkou a přidáváme strouhanku.

4. Na potravinovou fólii střídavě klademe plátky slaniny a pásky rozpůleného spařeného pórku. Na ně do obdélníku vytvarujeme mleté maso, doprostřed rozetřeme špenátovou směs a položíme na ni uvařená vejce. Pomocí fólie zavineme. Pečeme asi hodinu, průběžně podléváme vodou a výpekem. Na posledních 10 minut přilijeme do pekáče rajčatovou směs a dopečeme.

Tip

Ze sekané můžete udělat i jednotlivé bochánky plněné vejcem a špenátem.

Ruské bliny s uzeným lososem

Příprava: 50 minut + 10 minut smažení

Pro 4 osoby

• 200 g hladké mouky

• 70 g pohankové mouky

• sůl

• 300 ml teplého mléka

• 1 lžička krupicového cukru

• 1 lžička sušeného droždí

• 1 vejce

• 100 g másla

• 1 svazek čerstvého kopru

• 1 kelímek zakysané smetany

• 150 g uzeného lososa

1. Do mísy prosijeme hladkou a pohankovou mouku, osolíme. V teplém mléce promícháme cukr a sušené droždí, přelijeme ho k mouce, přidáme vejce a promícháme. Mísu zakryjeme a na teplém místě necháme těsto asi 45 minut kynout, mělo by zdvojnásobit svůj objem.

2. Pánev rozehřejeme a potřeme máslem. Lžící na ni rozprostřeme těsto a to smažíme po obou stranách.

3. Kopr omyjeme, necháme oschnout, jemně nasekáme. Část kopru vmícháme do zakysané smetany, zbytkem ozdobíme.

4. Bliny můžeme podávat již ozdobené lososem a zakysanou smetanou nebo je servírovat zvlášť.

Tip

Bliny smažte menší a rovnou je zdobte samotnou zakysanou smetanou a červeným nebo černým kaviárem.

Italská pasqualina torta

Příprava: 60 minut + 45-50 minut pečení

Na jednu zapékací mísu

Těsto:

• 400 g hladké mouky

• 1 lžička soli

• 200 ml vody

• 5 lžic olivového oleje

Náplň:

• 500 g mraženého listového špenátu

• sůl, pepř

• 500 g riccoty

• majoránka

• 100 g strouhaného parmazánu

• 6 vajec

1. Mouku promícháme se solí, přilijeme vodu a olivový olej a zpracujeme na těsto, které alespoň 10 minut hněteme.

2. Z vláčného těsta vytvarujeme 4 bochánky a necháme je odpočinout půl hodiny pod navlhčenou utěrkou.

3. Rozmražený špenát vymačkáme a nožem jemně nasekáme. Troubu předehřejeme na 180 °C. Špenát promícháme se solí, pepřem, riccotou, majoránkou a parmazánem.

4. Zapékací misku vyložíme pečicím papírem. Jeden z bochánků vyválíme na velmi tenký plát a vyložíme jím misku tak, aby okraje těsta lehce přesahovaly. Plát pomažeme mašlovačkou olivovým olejem. Vyválíme další plát těsta a položíme ho na první. Ten již nemažeme olejem.

5. Špenátovou směs přendáme do misky, uhladíme a lžící vytlačíme do směsi 6 důlků. Do každého opatrně vyklepneme vejce.

6. Na špenát s vejci položíme další dva pláty těsta, každý pomazaný olejem. Okraje těsta spojíme, vršek těsta na několika místech propíchneme, aby mohla unikat pára. Pečeme 45-50 minut.

Tip

Těsto můžete použít listové. Náplň můžete udělat z čerstvého špenátu, mangoldu, rukoly, jen je lehce spařte, nasekejte, případně zlehka orestujte na cibulce.