Ženský orgasmus má svůj svátek. Každá se ho může naučit dosáhnout

Lékařský slovník uvádí, že orgasmus je pohlavní vyvrcholení, jehož podstatou jsou mimovolní stahy pánevního svalstva a svalstva orgánů v malé pánvi spojené s výrazným emočním zážitkem. U žen souvisí se silnými pravidelnými stahy části pochvy a dělohy, trvá průměrně pět až osm sekund.

Podle Petra Weisse z pražského Sexuologického ústavu 1. lékařské fakulty UK a Všeobecné fakultní nemocnice sice řada žen zažije vaginální orgasmus, ale naprostá většina z nich je vzrušivá klitoriálně.

„Kombinované dráždění uspokojí zhruba 26 procent žen a 24 procent uspokojuje pouze dráždění klitorisu,“ řekl iDNES.cz profesor Weiss. Dodal, že žena se může dosahování orgasmu naučit.

„A to tím, že bude objevovat, co ji vzrušuje, kde ji to vzrušuje a s jakou intenzitou a jakým způsobem dosahuje vyvrcholení nejpříjemněji,“ poznamenal Weiss, podle něhož pomáhá i zapojení sexuální fantazie. Každá žena přitom prožívá svých „pět až osm vteřin“ rozdílně. Říká se, že kolik je žen, tolik je různých orgasmů.

„Obecně lze říci, že důležitá je i výchova v mládí. Víme, že antisexuální výchova a tabuizování sexu často vede k sexuálním dysfunkcím u žen i u mužů, k odmítání sexu a následně k partnerským problémům. I proto je otevřená a pravdivá sexuální výchova od útlého dětství potřebná a prospěšná pro pozdější plnohodnotný partnerský a sexuální život,“ doporučuje Weiss.

Ženské potěšení ze sexu

Mezinárodní den ženského orgasmu vznikl původně v Brazílii, ale postupně se šíří i do dalších zemí. Jeho cílem je připomenout, že ze sexu může mít potěšení i žena. Dlouhodobé průzkumy Sexuologického ústavu ukazují, že orgasmus občas předstírá při sexu přibližně 70 procent českých žen, přičemž nikdy vyvrcholení „nehrála“ pouhá necelá třetina žen.

Důvodem, proč ženy orgasmus předstírají, je podle profesora Weisse například ujištění partnera o jeho dobrém výkonu nebo snaha mít sexuální styk rychle za sebou. „Sice dosud není uspokojivě vědecky vysvětleno, proč ženy orgasmus prožívají, když jej z hlediska reprodukce není zapotřebí, víme však, že se při něm uvolňuje oxytocin, takzvaný hormon lásky, který posiluje vazbu ženy na partnera,“ uvedl.

Vyvrcholení přitom občas předstírají i muži, i když oproti ženám jich je jenom hrstka. Podle nedávného výzkumu, který mezi 805 muži a 800 ženami ve věku 35 až 65 let provedla agentura STEM/MARK pod dohledem Sexuologického ústavu, orgasmus nikdy nepředstírá více než 80 procent mužů. Většina žen přitom občas své vyvrcholení „přifilmuje“.

„Téměř polovina dotázaných mužů o tom ale nic neví a žije v iluzi, že ženu dokonale uspokojili,“ dodal Petr Weiss. Průzkum ukázal, že pro obě pohlaví je pro dosažení sexuálního uspokojení důležitá doba předehry a pro více než 60 procent žen a mužů rovněž délka soulože. Společně s partnerem dosahuje vyvrcholení vždy zhruba 16 procent z dotázaných.

Výzkumy Sexuologického ústavu dokládají, že čím delší soulož, tím větší pravděpodobnost, že žena dosáhne orgasmu. "S problémem s udržením erekce se však občas potýká více než 50 procent mužů nad 35 let. Naštěstí existuje účinná farmakologická léčba, která většině pacientů s erektilní dysfunkcí pomůže,“ podotkl profesor Weiss.

Délka penisu není důležitá

S ženským orgasmem se pojí mnoho mýtů, například že délka penisu partnera je pro sexuální uspokojení žen důležitá. „Z průzkumu mezi studentkami lékařské fakulty a studentkami psychologie vyplynulo, že téměř 70 procent dotázaných nepovažuje délku penisu za nijak podstatnou a pouze osm procent uvedlo, že pro ně důležitá je,“ konstatoval Weiss.

Ženy pro své vzrušení podle vlastních vyjádření nejvíce potřebují a oceňují doteky a laskání. Mezi důvody, proč sex odmítnou, převažuje většinou únava, migréna nebo přepracovanost. Téměř třetina žen pak místo pohlavního styku raději předstírá spánek.

Z kontinuálních výzkumů sexuálního chování na vzorku téměř deseti tisíc osob starších 15 let, které prováděl Sexuologický ústav od roku 1993, vyplývá například i to, že mladí lidé mají obvykle první styk v 18 letech nebo že pro více než třetinu žen je první soulož bolestivá a nepříjemná. Orgasmu hned napoprvé dosáhne jen pět procent z nich.

Soulož i předehra českých párů pak trvá v průměru 14 až 16 minut, s frekvencí asi dvakrát týdně.

