Nejlepší cestou k orgasmu ženy není muž, ale masturbace, říká sexkoučka

Přestože u nás tento „svátek“ nedosahuje zdaleka takové popularity jako v cizině, je dobré se v sobotu nad „oslavencem“ zamyslet.

Oblíbené praktiky Přírodovědecká fakulta UK provádí průzkum o sexuálních choutkách Čechů, kdy zjišťuje, jaký mají postoj k daným sexuálním praktikám. Co se zatím ukázalo? Orální sex patří mezi nejběžnější sexuální praktiky. Pasivně i aktivně ho vyzkoušelo asi 91 % žen a 88 % mužů (údaje platné ke květnu).

Homosexuální sex mezi heterosexuálními ženami vyzkoušelo 22 % respondentek. U mužů nemalých 12 %.

Ženy v rámci sexuálních hrátek preferují submisivní roli, muži dominantní.

Hra na vlastní znásilnění je u žen jednou z nejatraktivnějších praktik, oblíbené je i nechat se od partnera svázat.

Z průzkumů Sexuologického ústavu totiž tento pocit nikdy nezažilo pět procent českých žen. A dokonce sedmdesát procent Češek orgasmus „hrálo“ alespoň jednou v životě. Jako důvod nejčastěji uvádějí to, že se nechtěly dotknout partnerových citů.

„Většina české populace ještě stále netuší, že nejefektivnější cestou k dosažení orgasmu u ženy není pohlavní styk, ale pokud žena masturbuje. Z tohoto důvodu je ještě stále mnohem snazší povzbudit partnerovo ego a ošetřit jeho sebevědomí předstíraným orgasmem, než se vystavit nebezpečí kápnout božskou,“ vysvětlila sexkoučka Julie Gaia Poupětová pro páteční vydání deníku METRO, podle ní by pak došlo k tomu, že muž ženě vyčte, že něco takového se s žádnou z předchozích partnerek nestalo.

„Těžko v takovou chvíli argumentovat, že orgasmus při souloži pravidelně zažívá jen asi každá pátá žena a že statisticky je pravděpodobné, že čtyři pětiny předchozích mužových partnerek jednoduše dobře předstíraly,“ pokračuje sexkoučka.

Orgasmus je pohlavní vyvrcholení, jehož podstatou jsou mimovolní stahy pánevního svalstva a svalstva orgánů v malé pánvi spojené s výrazným emočním zážitkem. U žen souvisí se silnými pravidelnými stahy části pochvy a dělohy, trvá průměrně pět až osm sekund. Rozpoznat, zda si žena při hrátkách opravdu užívá, nebo jen předstírá, není vůbec snadné.

„Ženy mohou být při vrcholu potichu, u některých žen ani při vaginálním orgasmu nedochází k oněm pověstným stahům pochvy anebo mají tak slabé poševní svalstvo, že to není cítit. Navíc pokud je partner sám velmi vzrušený, tak mnoho podnětů z ženského těla nevnímá,“ popisuje Julie Gaia. Také tvrdí, že snažit se dosáhnout orgasmu za každou cenu je nejlepší způsob, jak se mu vyhnout. Místo toho je lepší soustředit se víc na to, co ženu vzrušuje, a pokusit se zvýšit toto vzrušení podněty, které fungují.

