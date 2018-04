Mezera mezi stehny je hit internetu. Dívkám ale ničí zdraví i psychiku

Oslavování "thigh gap", tedy "stehenní mezery", se zrodilo ve Spojených státech, čím dál víc ale plní i sociální sítě Evropanek. Fanynky zakládají blogy, kde prostřednictvím fotek porovnávají svoje často téměř anorektické nožky, a dělí se o tipy, jak kýženou mezeru získat.



Obrázky celebrit, modelek, ale i obyčejných dívek, mezi jejichž stehny zeje prostor o velikosti Velkého kaňonu, se to jen hemží i na serverech určených ke sdílení fotek. Patří k nim Pinterest nebo Tumblr - právě druhý jmenovaný slouží často jako platforma nejrůznějších komunit. Včetně "mezerářek".



Můžete mi závidět

"Začíná se mi tvořit mezera mezi stehny, jsem spokojená," cituje agentura ČTK dívku, která píše pod pseudonymem elleskyyy. Uživatelka foster-the-beatles ve své snaze pokročila dál: "Moje mezera je už velká, můžete mi závidět," chlubí se.



Jiné dívky si stěžují, že si ji asi nikdy "nevypěstují". Přezdívka jedné z nich – starvingforperfection, tedy "hladovím k dokonalosti" – mluví za vše.



Souvislost s poruchami příjmu potravy je nasnadě. "Včera jsem snědla jen 380 kalorií, ale pak jsem si dala ještě bonbony, které měly 650 kalorií! Katastrofa," píše na Tumblru německá adolescentka Anastasia. Ve svém věku by přitom podle údajů Světové zdravotnické organizace měla přijmout kolem 2 500 kalorií denně.



No a? Děláme to pro sebe, brání se dospívající dívky. Chtějí být stejně hubené jako jejich idoly přehlídkových mol. "Je ale nutné si uvědomit, co se za extrémně štíhlým vzhledem modelek často skrývá. Buď jsou to poruchy příjmu potravy, nebo Photoshop," připomíná zakladatelka společnosti STOB Iva Málková.



Zrádná dieta

Možná varianta diety Variantou zdravé stravy může být dieta v krabičce - vyzkoušejte jídelníček zde

Příznivkyně bláznivého trendu však tvrdí, že vytoužené vizáže mohou dosáhnout i pomocí zdravé stravy a cvičení. Podporují je v tom i slavné ženy – třeba britská glamour modelka Maria Fowlerová hrdě sdílela fotku své "mezírky" na Twitteru. Newyorský trenér celebrit Matt Townsend dokonce popsal deníku Daily Mail údajně zaručený způsob, jak zhubnout pouze ve stehenní partii.



V očích odborníků je to nesmysl. "Rozložení tuků je dědičné, nemůžeme ho ovlivnit," vysvětluje Iva Málková. Zvolit si jen jednu část těla, na které chceme shodit, podle ní nelze. "Takové dívky se proto budou snažit zhubnout na celém těle, a to i za pomoci drastických diet. To ale vede krátkodobě k mentální anorexii a dlouhodobě také k jojo efektu."



Vliv internetu na vnímání vlastního těla bychom podle ní rozhodně neměli podceňovat. "Ne všechny weby o zdravém životním stylu jsou seriózní," upozorňuje. Návody a rady, které jejich autoři uvádějí, přitom mají velký dosah a vliv. Zvláště negativní je jejich dopad na teenagery: fotogalerie extrémně štíhlých žen mohou být prvním krokem k depresím i k závažným zdravotním komplikacím.