Mexické chutě a vůně

Tímto číslem startujeme s naší dvorní kuchařkou, Danou Obermajerovou, prázdninový seriál o zahraničních kuchyních. A začínáme temperamentním Mexikem!

Pšeničné tortilly fajitas s kuřecím masem

PRO 4 OSOBY

Potřebujete:



8 pšeničných tortill

400 g kuřecích prsou

šťáva a kůra z jedné limety

1 lžíce krupicového cukru

1/2 lžičky mletého chilli nebo 1 lžíce mexického koření'

1 lžička sušeného oregana nebo hrst čerstvě usekaného

3 lžíce olivového oleje

1 cibule nakrájená na proužky

4 drcené stroužky česneku

3 papriky, červená, žlutá, zelená, nakrájené na proužky

hrst čerstvého koriandru sůl na dochucení



1. Omytá a osušená kuřecí prsa nakrájíme na asi 2cm proužky a smícháme v míse s limetovou šťávou a kůrou, cukrem, oreganem a mletým chilli nebo mexickým kořením. Promícháme a necháme asi 30 minut marinovat. Mezitím očistíme a nakrájíme ostatní zeleninu. Ve větší pánvi rozehřejeme olej a opékáme na něm marinované maso, trvá to asi 5 minut.



2. Přidáme proužky paprik, cibuli a česnek a společně opékáme dalších 5 minut. Osolíme. Tortilly z každé strany opečeme na pánvi a podáváme s kuřecí směsí posypané čerstvým koriandrem.

Teplý salát s mletým masem

PRO 4 OSOBY

Potřebujete:

4 silnější menší kukuřičné tortilly, nejlépe čerstvé

1-2 lžíce rostlinného oleje

250 g mletého hovězího masa

2 stroužky česneku, drceného

1 červená paprika

2 lžíce tequily

1 lžíce rajčatového protlaku

1/2 lžičky drceného kmínu

1 lžička skořice

špetka mletého hřebíčku

sůl na dochucení

2 lžíce posekané petrželové natě

1 zralé avokádo na ozdobu

1/2 limety

pár lístků římského salátu



1. V kastrolu rozehřejeme olej, vložíme mleté maso a na větším plameni je zprudka

TIP

Do směsi přidejte i rajčata, cibuli a mexické koření.

Místo tequily zalijte sherry a vmíchejte hrst spařených rozinek a posekaných mandlí.

Fazolová polévka se smetanou

opečeme, aby se zatáhlo a zhnědlo, a stále mícháme. Přidáme česnek a asi 2 minuty ho opékáme společně s masem. Vsypeme nakrájenou papriku, rajčatový protlak, koření, opět osmahneme a zalijeme tequilou. Ztlumíme plamen a dusíme pod poklicí asi 10 minut. Nakonec podle chuti dosolíme a udržujeme teplé.Avokádo podélně rozkrojíme, vyjmeme pecku a stáhneme slupku. Dužinu nakrájíme na plátky a zakapeme limetkovou šťávou. Tortilly opečeme na rozpálené pánvi. Sesuneme je na talíř a prohneme po okrajích do tvaru košíčků. Košíčky naplníme teplou masovou směsí, posypeme sekanou petrželkou a ozdobíme plátky avokáda a listy salátu.

PRO 4 OSOBY

Potřebujete:

250 g fazolí pinto

1/2 l masového vývaru

2 cibule, nakrájené nadrobno

4 rajčata, spařená a oloupaná

1 lžíce rajčatového protlaku

2 stroužky česneku

2 lžíce oleje

sůl

1/2 lžičky římského kmínu

1 lžička mletého koriandru

1-2 chilli papričky

kysaná smetana

k podávání hrst natě čerstvého koriandru

trochu limetkové šťávy



1. Fazole namočíme na několik hodin (nejlépe přes noc) do studené vody a necháme je nabobtnat a potom je v téže vodě uvaříme do měkka.



2.

TIP

Omáčka Tabasco patří nejen do mexických jídel, ale také do slavného koktejlu Bloody Mary.

Avokádový dip s chipsy

Polovinu fazolí i s vývarem rozmixujeme na hladkou kaši, dolijeme masovým vývarem a přidáme celé zbylé fazole. V hrnci si rozehřejeme olej a osmahneme na něm do růžova cibulku a drcený česnek. Přidáme na kostičky nakrájená a oloupaná rajčata, koření a část posekaných chilli papriček. Přilijeme mleté fazole s vývarem a fazolemi a dolijeme podle potřeby vodou nebo vývarem, polévky by mělo být asi 1,3 l. Osolíme a povaříme.Polévku dochutíme podle chuti limetkovou šťávou a solí.Podáváme s kysanou smetanou posypané usekaným čerstvým koriandrem a proužky chilli papričky.

PRO 4 OSOBY

Potřebujete:

2 velká dobře vyzrálá avokáda

2 oloupaná rajčata

1 limeta

1 čerstvá chilli paprička

hrst čerstvého koriandru

2 stroužky česneku

sůl a mletý pepř na dochucení

kostičky sýra na ozdobu

tortillové chipsy k podávání



1. Spaříme rajčata, oloupeme a nakrájíme na kostičky.



2. Avokádo podélně rozpůlíme, vyjmeme pecku a vyškrábneme všechnu dužinu ze slupky. V mixéru umixujeme dužinu z avokáda s rajčaty, limetkovou šťávou, chilli papričkou zbavenou semen, česnekem a čerstvým koriandrem.



3. Umícháme v hladkou směs a podle chuti osolíme, případně opepříme. Přikryjeme fólií a uložíme v lednici. Podáváme vychlazený s tortillovými chipsy.

Grilované sladké brambory se salsou

PRO 4 OSOBY

Potřebujete:

4 rajčata

2 červené papriky

1 hlavička česneku

zelená cibulová nať asi z poloviny svazku cibule

hrst čerstvého koriandru

2 lžíce rajčatového pyré

2-4 chilli papričky

šťáva ze dvou limetek

1-2 lžíce medu

podle chuti sůl na dochucení

1 kg topinambur (nebo batátů)

trochu oleje na potření grilovací mřížky a batátů



1. Rozpálíme gril. Celá rajčata, papriky a česnek i se slupkou, kterému jsme seřízli lehce vršek, vložíme na grilovací mřížku nebo tácek a opečeme ze všech stran, až budou rajčata a papriky načernalé a česnek měkký. Papriky vložíme do plastového sáčku a zavážeme, aby se zapařily a šly dobře oloupat.



2. Z pečených rajčat a paprik odstraníme slupku, papriky rozpůlíme a zbavíme jádřinců, vše překrájíme a vložíme do mixéru. Přidáme semen zbavené a nakrájené chilli papričky, ze slupek vymáčknutý upečený česnek, překrájenou nať cibule, rajčatové pyré, koriandr, šťávu z limetek, med a vše umixujeme.



3. Salsu můžeme podávat ihned po umixování, nejlépe vychlazenou. Hlízy topinambur omyjeme a osušíme a nakrájíme na klínky. Řeznou plochu potřeme olejem a grilujeme do měkka a do zlatova. Podáváme s rajčatovou salsou.