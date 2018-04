Šampon není třeba. Stačí jedlá soda, říkají vyznavači metody „no poo“

Její název je zkratka anglického „no shampoo“, tedy „bez šamponu“. Její vyznavači si vlasy buď myjí jen vodou, nebo používají netradiční přípravky. Chemické látky, které jsou v těch klasických, totiž podle nich pronikají skrz pokožku a hromadí se v organismu. Čím dál více lidí tak tvrdí, že jim bez šamponu a kondicionéru bude líp.



Dva roky bez šamponu

Na cestu „no poo“ se vydalo mnoho lidí na celém světě, vyzkoušely ji i herečky Cameron Diazová nebo Jennifer Anistonová. Celý blog jí věnovala třeba Britka Lucy Aitken Readová, která si prý vlasy nemyla už dva roky. Je taky autorkou knihy Happy Hair: The Definitive Guide To Give Up Shampoo (Štastné vlasy: Úplný návod, jak se vzdát šamponu).



„Slýchala jsem o tom, že když necháte své vlasy na pokoji dostatečně dlouho, začnou se mýt samy. Vždycky mě zajímalo, jestli je to jen legenda,“ řekla serveru The Telegraph. Když se stala matkou, měla prý pocit, že by si měla lépe hlídat, s čím přijde ona i její děti do styku. Začala proto s metodou „no poo“ a brzy se stala její velkou zastánkyní.

Počáteční změna prý není vůbec jednoduchá: vlasy, které jsou na šampon zvyklé, jej budou vyžadovat. To znamená, že se budou rychleji mastit až do doby, kdy si pokožka zvykne produkovat méně mazu. U každého to trvá jinak dlouho, nejčastěji se uvádí šest týdnů. Sama Lucy Aitken Readová přiznává, že dokonce prošla „páchnoucím obdobím“, který prý bylo vůbec nejtěžší.

Nejstriktnější přístup – mytí pouze vlažnou vodou – nesedne každému. Velmi oblíbené jsou proto přírodní přípravky, hlavně ty, co najdete v kuchyni. Na internetových fórech vede proto jedlá soda, která má vlasy čistit, a jablečný ocet, ten poslouží místo kondicionéru.

Vlasová péče z kuchyně

Co se jedlé sody týče, nejčastěji se doporučuje jedna lžíce na čtvrt litru vody. Kdo má mastné vlasy, měl by prý používat sody více, na sušší vlasy stačí méně. Záleží i na tom, jak hustou směs potřebujete: někdo ji raději roztírá rukama, jiný nastřikuje z aplikátoru. Soda s vodou příliš nepění, ale je potřeba ji rovnoměrně nanést, nechat působit a pak pečlivě smýt vlažnou vodou.

No poo po česku I u nás už má metoda své příznivce. Píše o ní třeba blogerka, která si říká Osamělá cyklistka.

Další na řadě je jablečný ocet. U něj platí opačná strategie: čím rychleji se vám mastí vlasy, tím méně octa byste měli použít. Ve sklenici tak s vodou smíchejte čajovou lžičku až polévkovou lžíci. Směs vetřete do délek a konečků vlasů; někdo jí ošetřuje i kořínky. Aby ocet lépe voněl, můžete do něj vymačkat citron.

Ne každý se spokojí jen s octem a sodou, na internetu je k nalezení spousta receptů na bylinné výluhy. Používají se na pokožku hlavy i na celé délky vlasů. Oblíbená je třeba máta, měsíček, kopřiva, voňavá levandule nebo růže. Výluh z rozmarýnu a šalvěje prý dobře čistí; vlasy po něm mírně tmavnou. Naopak heřmánkový extrakt vlasy zesvětluje.

I malá změna může pomoci

Mírnější variantě se říká „low poo“: při ní se zase místo šamponu používá jen čistě přírodní kondicionér. A alternativou pro nejméně odvážné je prostě použití přírodního nebo bio šampónu i kondicionéru. Vždy pomůže číst seznam ingrediencí na etiketě, málokdo totiž může se stoprocentní jistotou říct, že právě jeho šampon je bezpečný.



Bio? Nebio? Přírodní, organická, bio, eko? Zorientovat se v alternativní kosmetice vám pomůže náš přehled.

V názoru na škodlivost jednotlivých složek kosmetiky se ostatně rozcházejí i samotní experti; běžným zákazníkům tak nezbývá, než shánět co nejvíc informací a rozhodnout se podle svého nejlepšího přesvědčení.