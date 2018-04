OBRAZEM: Metal pro všechny. Inspiruje celebrity i luxusní módní značky

0:30 , aktualizováno 0:30

Někdy se to tak prostě stane. Okrajová móda pronikne do mainstreamu a z kousků spojených s určitou subkulturou se stanou kultovní záležitosti. Naposledy se to přihodilo vyznavačům metalu: jejich typické mikiny, trička s logy kapel a křiváky s nášivkami jsou teď trendem, který nosí Rihanna i Kim Kardashianová.