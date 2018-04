Metaláka Martina orientální tance uchvátily

VŠECHNY ČLÁNKY O MARTINOVI NAJDETE ZDE

Jakmile Martin zůstal v šatně na chvíli sám, hned na sebe naházel všechno možné i nemožné. "To, co má Martin na sobě, není zrovna typické oblečení pro muže, ale pokud se v tom cítí dobře, proč ne," usmála se Johanka, lektorka Centra orientálního tance.

Na rozdíl od Alberta si Johanka na Martina připravila o něco složitější choreografii. Obohatila ji o další rekvizitu – šifonový závoj. "Myslím si ale, že to Martinovi půjde," podotkla a předvedla mu sestavu, kterou ho chtěla naučit.

Martin na to překvapeně koukal a snažil se Johanku napodobit. Vypadal při tom dost nemotorně, ale postupně se zlepšoval.

Při tancování Martinovi pořád padalo ramínko od podprsenky. "No tohle, nechápu, jak s tím ty ženský můžou chodit celej život," divil se.

"Základní držení závoje je mezi prostředníčkem, ovineš ho kolem prstu," ukázala Johanka Martinovi nejzákladnější držení.

Jedním z dalších základních prvků při tanci se závojem je celkové zahalení a postupné odhalování se. "Pak se se závojem otočíme, vytočíme nohu a boky a rukou opíšeme rukou osmičku a zatřeseme boky," vysvětlovala Johanka.

"Tak to je hezký, no a teď bych to nějak zcelil a nacvičil z toho teda tu sestavičku, abych se mohl předvádět," těšil se Martin.

Martin se při tancování smál, až se za břicho popadal. Jednou mu při pohybu do přikrčené polohy pěkně zapraskalo v kolenu, ale finální verze vypadala opravdu skvěle.

Nacvičování sestavy si užíval. "No fakt mě to začíná bavit," smál se drsný rocker. A na jeho výkonu to bylo znát.

Na konci se Martin skoro rozplynul. Prý na něj tanec velmi zapůsobil a vše vnímal úplně jinak. "Tato hodina tance mi otevřela nový prostor. Vnímám své tělo jako nikdy předtím. Dokážu splynout s pozadím," dodal závěrem Martin.