Leden bez alkoholu prospívá játrům, cholesterolu i tělesné váze

Celkem logicky se většina pozornosti okolo alkoholu a zdraví věnuje alkoholikům, u kterých jsou zdravotní problémy největší. Pro ty a silné pijáky jsou podobná novoroční rozhodnutí nevhodná, protože bez odborné pomoci mají malou šanci uspět a jejich ledvinám by to mohlo dokonce uškodit. Jak je to ale u těch, co si skleničku dají jen jednou za čas?

Leden na sucho

Britský novinář z listu New Scientist Andy Coughlan se rozhodl uspořádat malý neformální výzkum, ve kterém by to vyzkoušel. Přesvědčil proto devět svých kolegů, kteří popsali svůj příjem alkoholu jako normální a rozdělil je na abstinující a kontrolní skupinu. Alkoholu se kolegové vyhýbali po dobu pěti týdnů. Před i po pokusu jim byla v londýnské nemocnici vyšetřena játra, zaměřena hladina glukózy a cholesterolu v krvi.



Výsledky překvapily i samotné lékaře. V průměru totiž znamenal měsíc abstinence pokles cholesterolu o 5 % a glukózy dokonce o 25 %. Hladina jaterního tuku se snížila v průměru o 15 %, což dokazuje, že se játra dokázala částečně zregenerovat i za takto krátkou dobu. K výčtu pozitivních dopadů měsíční abstinence patří i shození přibližně kila a půl, kvalitnější spánek a lepší pozornost v zaměstnání.

Coughlan pro list Daily Mail zdůraznil, že by nerad podporoval nezřízené pití alkoholu: "Nerad bych, aby si lidé mysleli, že pokud dají svým játrům měsíční dovolenou, mohou po zbytek roku pít jako šílení." S tím souhlasí i profesor Rajiv Jalan z londýnské University College, který s výzkumem pomáhal. Podle něj totiž nemáme data o tom, jak rychle se játra, krev a váha dostanou zpět na původní hodnoty při obnovení pití alkoholu.

