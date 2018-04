Streepová: Recept na fungující manželství neexistuje. Já měla štěstí

„Nevím, co jsem dělala správně. Znám velmi mnoho lidí, kteří jsou dlouhá léta s jedinou osobou v prvním manželství. Znám mnoho dlouhých manželství. Můj manžel byl sám rozvedený. Rozvedl se ve svých 21 letech po roce manželství. Myslím, že každý člověk má svůj vlastní život a neexistuje nějaký jeden recept, který bych vám mohla dát, abyste pochopili, jak to dělat. Měla jsem prostě veliké štěstí, že jsem našla dobrého muže,“ uvedla Streepová.

V minulosti žertovala, že jim to skvěle klape díky jejich rozdílným povahám. Zatímco ona nezavře celý den pusu, její manžel sotva promluví pár slov.

„Jsme svým způsobem dokonale protikladný pár. Don je muž několika slov, já jsem tím, kdo v našem domě neustále mluví. On velmi trpělivě naslouchá, a pak se vrátí ke své práci. Je dokonalou definicí introvertního a introspektivního umělce. Já jsem expresivní a mnohem živější. Ale naprosto nádherným způsobem se dokonale doplňujeme,“ řekla.



Streepová si Gummera vzala v roce 1978. Mají syna Henryho (36), který je hudebník, a dcery Mamie (32), Grace (29) a Louisu (24). Starší dvě dcery jsou herečkami a nejmladší je modelkou. Streepová říká, že měla štěstí, protože mohla s rodinou trávit více času než ženy, které mají běžná zaměstnání. Proto nechápe, proč si hollywoodské hvězdy stěžují na to, že nezvládají skloubit kariéru s rodinou.

„Mám více času na trávení s dětmi, než mají jiní lidé, kteří musejí každý den do kanceláře a mají dovolenou jen dva týdny v roce. Takže nemám žádné iluze, měla jsem to trochu lehčí, protože i když natáčení trvalo třeba šest měsíců, tak dalších šest měsíců jsem nic nedělala a byla doma s rodinou,“ svěřila Meryl v rozhovoru pro magazín You.

Meryl Streepová ve svém posledním filmu o stárnoucí rockerce hraje s dcerou: