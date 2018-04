Čtenářský recept: Meruňkový koláč s drobenkou

Na menší plech (do dortové formy) / na normální plech:

160 g / 320 g polohrubé mouky

50 g / 100 g másla

50 g / 100 g cukru

10 g / 20 g vanilkového cukru

1 / 2 vejce

120 ml / 240 ml mléka

polovina / celý prášek do pečiva

meruňky

Drobenka:

4 / 8 lžic hrubé mouky

3 / 6 lžic moučkového cukru

2 / 4 lžíce másla

10 g / 20 g vanilkového cukru

Jednoduchý rychlý koláč, který k létu prostě patří. Líbí se mi, že těsto není suché a příprava je rychlá. V létě, zvláště v úmorných vedrech, je to velká výhoda. A hodí se pro všechny ovocné koláče.

Vejce utřeme s cukrem, přidáme rozpuštěné máslo a vyšleháme světlou pěnu. Přisypeme mouku s práškem do pečiva, nalijeme mléko a vyšleháme hladké těsto.

Meruňky omyjeme a přepůlíme. Těsto vlijeme na plech vyložený pečícím papírem, stěrkou rozetřeme. Poklademe meruňkami řeznou stranou nahoru.

Do misky dáme ingredience na drobenku a prsty promícháme. Koláč posypeme drobenkou a pečeme v troubě vyhřáté na 170° C půl až třičtvrtě hodiny.