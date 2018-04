Měřit úspěch v hubnutí v kilogramech, nebo v centimetrech?

Beáta: "Už obleču i maturitní kostýmek. V hubnutí plánuji pokračovat ještě i po ukončení programu, už vím, jak na to."

Iva: "Chtěla bych oslovit všechny ženy kolem padesátky, které mají potíže s nadváhou a myslí si, že už nemá cenu s tím něco dělat. Začněte myslet na sebe a na své zdraví. Za všechnu práci a starostlivost si zasloužíte péči profesionálů, proto nelitujte peněz ani námahy. Nebudete na to samy a rozhodně to stojí za to!"

Markéta: "Ráda bych poděkovala celému týmu v Institutu kompliment za jejich profesionální a milý přístup a také serveru iDNES.cz, který mi umožnil se takového projektu zúčastnit a pod stromeček si dát jako dárek splněný sen o štíhlé postavě. Děkuji."