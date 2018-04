Nechali jsme si změřit auru speciálním přístrojem. Technik se smál

„Většina z mých klientů a hlavně klientek přijde z pouhé zvědavosti,“ říká Milan Gelnar a dodává, že tak třicet procent se pak chce utvrdit v tom, že když na sobě pracují, aura se vylepšuje a přístroj to pozná.

Podle profesionálního astrologa vyzařují bříška prstů ruky bioenergetická pole celého těla, takže z nich pomocí přístroje získáváme informaci o celkovém stavu aury a funkčnosti všech sedmi čaker od té první z oblasti kostrče, která se v auře projevuje červenou barvou, až po čakru korunní znázorněnou fialovou barvou.

Aura nebo-li bioenergetické pole každého organismu, je něco jako atmosféra kolem země. Je to jakýsi neviditelný ochranný štít, jež chrání naše tělo před nemocemi a negacemi, tvrdí Gelnar. Pokud má podle něj někdo auru zdravou a silnou, vnímáme jej jako člověka s velkým charisma. „Nemusí nic říkat ani dělat a přesto všichni cítíme, že z něj vyzařuje velká síla,“ říká Milan Gelnar.

Podle Milana Gelnara bychom měli v auře naměřit maximální naměřenou hodnotu od 1 - 10, tedy 10. V takovém rozpoložení prý získáváme maximum neviditelné kosmické energie, říká Gelnar s tím, že Číňané ji od pradávných dob znají pod názvem Čchi, Indové Prána a Budhisté Tao.

Lidé, u nichž v auře převládají barvy vyšších vibrací (modrá, indigová, fialová), vedou snazší, šťastnější a harmoničtější život, mají hodnoty v hlavě srovnané, tvrdí astrolog. Naopak u lidí žijící spíše na materiální úrovni dominují podle něj v auře barvy s nižší vibrací, jako je červená, oranžová, žlutá a častěji se u nich objevují sklony k depresím, pocity nesmyslnosti života, nevyrovnanosti, frustracím atp.

Videoredaktorka Lucie se po několikaminutovém měření provázeném obecným výkladem Milana Gelnara dozvěděla, že nejvyšších hodnot dosáhla její třetí a sedmá čakra. „Máte předpoklady napojit se na vyšší vibrace a cíleně využívat svoji intuici,“ povzbudil ji astrolog.

Lucie chtěla vědět, co pro ni tedy výsledky měření konkrétně znamenají. „Měření nedává návody, ale informuje o stavu. Ideálně by mělo být naše tělo v harmonii se všemi barvami. Tam, kde čakry vykazují nižší hodnoty, tam potřebuje pomoc. Je-li například nízká hodnota základní červené čakry, je dobré se zaměřit na změnu životosprávy a pracovat na zlepšení své fyzické kondice, ale také na sebe nechat působit vibrační energie například skrze hudbu,“ vysvětluje astrolog.

Milan Gelnar tvrdí, že pokud systém čaker nepracuje správně, jsou nějak blokovány, vnitřní orgány trpí, protože k nim neproudí dost energie a vzniká citová a tělesná disharmonie. „Klesá tak odolnost člověka i jeho imunita,“ upřesňuje (více informací čtěte zde).

Barvy barvy aury a jejich význam

ČERVENÁ: smyslnost, tělesnost, vitalita, agrese

- potíže při oslabení čakry kořenové: poruchy tlustého střeva, prostaty, vaječníků, hemeroidy, problémy s dolními končetinami

ORANŽOVÁ: emoce, zdraví

- potíže při oslabení čakry sakrální: gynekologické problémy, menstruační potíže, mykózy, choroby varlat, časté záněty jakéhokoliv druhu, problémy s ledvinami, nadledvinkami a močovým měchýřem

ŽLUTÁ: tvůrčí schopnosti, intelekt

- potíže při oslabení čakry solar plexus: choroby slinivky (včetně cukrovky), žaludku, žlučníku, jater, poruchy sleziny a lymfatického systému

ZELENÁ: uzdravování, láska k přírodě

- potíže při oslabení čakry srdeční: poruchy srdce, problémy s krevním tlakem, imunitní problémy, alergie, astma, problémy plic a průdušek, poruchy spánku

MODRÁ: učitel, cestovatel, hledač moudrosti

- potíže při oslabení čakry hrdelní: choroby štítné žlázy, hrdla (vč. angíny), dutiny ústní, hrtanu, hlasivek, bolesti krční páteře, poruchy sluchu

INDIGOVÁ: starostlivost, péče o jiné, humanitární sklony

- potíže při oslabení čakry třetí oko: problémy s hypofýzou a hormonálním systémem, růstové a vývojové potíže, bolesti hlavy, migrény, poruchy nervové soustavy, slabá koncentrace, pomalé myšlení, náchylnost k schizofrenii, poruchy zraku, nemoci uší

FIALOVÁ: duchovnost, intuice, učitel, jasnovidnost

- potíže při oslabení čakry korunní: nervové a duševní choroby (Parkinsonova nemoc, psychózy, deprese), poruchy mozku, poruchy imunitního systému, poruchy učení, závratě.

Další barvy aury: RŮŽOVÁ (materialismus, stanovení cíle, tvrdá práce), BRONZOVÁ (humanitární sklony, sebeobětování), BÍLÁ (duchovnost, čistota, nesobeckost), STŘÍBRNÁ (intuice, idealismus, snění, vizionářství), ZLATÁ (neomezené možnosti).

Redaktor Technet.cz: Měření aury není věda

„Přístroj AuraCloud 3D rozhodně nevyvinula NASA a na rozdíl od pana Gelnara to netvrdí ani prodejce přístroje,“ říká Pavel Kasík, redaktor Technet.cz zabývající se vědou. „Prošel jsem všechny dostupné záznamy NASA, které by mohly o přístroji pojednávat, a jediné, na co jsem narazil, je stejnojmenná mise Aura, družice, která měla za úkol prozkoumat zemskou atmosféru. S „aurou“ v esoterickém slova smyslu nemá nic společného.“

Firma, která Aura Camera a další přístroje vyrábí a prodává, nikde navíc podle zjištění Pavla Kasíka nepíše, jak takový přístroj funguje. „To je na pováženou, protože pokud firma tvrdí, že přístroj dokáže číst nějaké esoterické, duchovní či bioenergetické údaje a převádět je na číselné hodnoty, musí k tomu mít nějaký mechanismus.“ Ten by podle něj musel - tak či onak - poskytovat číselné údaje. Firma ale, zřejmě zcela úmyslně, nikde neuvádí, jak by takový mechanismus fungoval. „Měření aury by mělo být každému podezřelé obecně, nemá žádný reálný vědecký základ, jen se snaží dělat ten dojem,“ varuje Kasík.

Přístroj také dává divoce odlišné hodnoty - prakticky žádná dvě měření u stejného člověka nejsou stejná. Astrolog to vysvětluje tím, že se naše aura neustále mění. „Ale také to může znamenat, že je to měření naprosto nevypovídající a neužitečné, nemluvě o tom, že pořád nevíme, co přístroj měří a zda vůbec něco měří,“ uvažuje Kasík.

Podle něj nám Milan Gelnar jen ukázal spektrum viditelného světla a pomocí metafor (červená je agresivní, modrá je klidná a duchovní) vysvětloval význam jednotlivých vizualizací. „To všechno je podle mého jen maškaráda, ať už vědomá či nevědomá, za účelem zvýšení důvěryhodnosti a ́vědeckosti ́ celého měření. Lidé možná tato měření budou považovat za ́přiléhavá ́, ale to je dáno tzv. Forerovým efektem,“ vysvětluje Kasík. Jakýkoli výsledek se podle něj dá slovy snadno opsat tak, aby se zákazník o sobě dozvěděl něco hezkého a měl pocit, že udělal něco pro svoje zdraví a duchovní růst. „Ve skutečnosti se o sobě dozvíte jen to, že jste naletěli firmě, která vydělává prodejem krabiček plivajících pseudonáhodná, pseudovědecká čísla.“