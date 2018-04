Menu podle Vodnáře

Menu ve znamení Vodnáře Aperitiv:

Malinový šampaňský koktejl Menu:

Salát z mladých výhonků, ořechů a ředkviček

Zimní omeleta s cibulí a slaninou

Jablečný koláč Salát z mladých výhonků, ořechů a ředkviček

200 g mladých výhonků z fazolí, hrachu nebo čočky, 12 jader vlašských ořechů, 2 svazečky ředkviček, 1 lžíce citrónové šťávy, 1 lžíce vinného octa, mletý pepř, sůl, 3 lžíce oleje

Mladé výhonky opláchneme a dáme okapat. Ořechy nahrubo rozsekáme. Oprané ředkvičky očistíme a nakrájíme na kolečka. Ze dvou lžic vody, citrónové šťávy, octa, soli, mletého pepře a oleje umícháme zálivku, jíž salát přelijeme. Necháme alespoň 10 minut v chladnu odležet. Během této doby salát alespoň 1x promícháme.

Zimní omeleta s cibulí a slaninou

Omeleta: 4 vejce, 20 g másla, sůl, čerstvě mletý pepř

Náplň: 4 plátky slaniny, 1 středně velká cibule, sůl, čerstvě mletý pepř, 15 g másla, 1 lžička petrželky

Plátky slaniny vaříme jednu minutu ve vodě, pak je vyjmeme z vody a papírovým ubrouskem osušíme. Cibuli oloupeme, nakrájíme na kroužky, které dusíme v rozehřátém másle. Lehce je osolíme a vydatněji opepříme. Slaninu rozkrájíme na půlcentimetrové proužky a asi po dvou minutách dušení cibule je k ní přidáme. Dusíme, až je slanina dokonale chřupavá a cibule zlatavě průhledná, ne však hnědá. Během přípravy omelety udržujeme tuto náplň teplou.

Omeleta: Vejce rozklepneme do misky, osolíme, opepříme a lehce vidličkou prošleháme. Část másla rozehřejeme na prudším ohni. Pánev přitom nakláníme, aby máslo pokrylo nejen dno, ale i strany. Jakmile máslo začne pěnit, přidáme rozšlehaná vejce. Při pečení tuhnoucí okraje omelety přihrnujeme do středu, abychom docílili stejnoměrného upečení. Na upečenou omeletu rozložíme teplou náplň, na pánev přidáme trochu másla (tzv. "pozlacení"), a až se máslo rozpustí, omeletu svineme na předehřátý talíř. Je-li třeba, tvar omelety upravíme a studeným máslem na špičce nože omeletu potřeme. Pak ji posypeme jemně nakrájenou petrželkou. Omeletu můžeme nechat i jen sklouznout na talíř a pak ji teprve naplnit a posypat petrželkou.

Jablečný koláč

60 g másla, 160 g hladké mouky, větší špetka soli, asi 4 lžíce studené vody, 800 g nakyslých jablek, mouka na vál, tuk na vymaštění formy, 50 g cukru

Máslo vyjmeme z chladničky alespoň hodinu předtím, než začneme s přípravou těsta. Do mísy nasypeme mouku, sůl, přidáme máslo a po částech vpracujeme vodu. Všechny přísady lehce prsty zpracujeme v hladké těsto, uděláme bochánek, zakryjeme jej čistou utěrkou a necháme při pokojové teplotě asi 1 hodinu odpočinout. Jablka oloupeme, rozkrojíme příčně na půlky, vyjmeme jádřince a jablka nakrájíme na silnější plátky. Vál i váleček pomoučníme a těsto lehce vyválíme asi na 1 cm silnou placku. Kulatou pečící formu o průměru přibližně 25 cm vymažeme máslem, poprášíme moukou a vyložíme těstem. Těstové dno hustě propícháme vidličkou. Na těsto naklademe směrem od středu do růžice plátky jablek. Povrch zasypeme cukrem a vložíme do předem vyhřáté středně horké trouby. Koláč pečeme dozlatova, podle teploty trouby asi 30-40 minut. Koláč hlídáme, aby příliš nezhnědl. případně jej ke konci pečení zakryjeme alobalem.

Malinový šampaňský koktejl

1 lžička malinového sirupu, 3 střiky malinovice, sekt

Do vychlazené sektové sklenky nalijeme malinový sirup. Při nalévání nakloníme sklenku tak, aby sirup pokryl strany i dno. Sklenku dolijeme vychlazeným sektem a nápoj zastříkneme destilátem. Na ozdobu můžeme vhodit do sklenky několik malin či jahod.