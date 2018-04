Menu podle Ryb Předkrm: Salát z červené řepy podle uzenáře Hlavní jídlo: Špagety s dušeným pórkem na smetaně Moučník: Banánový krém

500 g vařené červené řepy, 250 g točeného salámu, 1 lžíce hořčice, 3 lžíce octa, 6 lžic oleje, 3 šalotky, větší dávka jemně krájené petrželky, sůl, pepřČervenou řepu oloupáme a nakrájíme na plátky, salám rovněž. Cibuli oloupáme a nadrobno rozsekáme. Petrželku propláchneme, utěrkou osušíme a jemně nakrájíme. Ze dvou lžic octa, čtyř lžic oleje, soli a pepře upravíme zálivku, zalijeme jí červenou řepu a necháme ji v zálivce 30 minut odležet. Ze zbytku octa, oleje, hořčice, soli a pepře rovněž umícháme zálivku, nalijeme ji na plátky salámu a dobře promícháme. Pak dáme do středu kulaté mísy salám a obložíme jej salátem z červené řepy. před podáváním salát sypeme jemně krájenou petrželkou a cibulí.

Špagety s dušeným pórkem na smětaně

1000 g pórku, 200 g špaget, 100 g másla, 100 ml smetany ke šlehání, sůl, pepř

Pórky očistíme a nakrájíme je na malé kousky. V kastrolu rozpustíme máslo, přidáme pórek a na mírném ohni jej necelých 20 minut dusíme. Poté přilijeme smetanu, osolíme, opepříme a již dále nevaříme. Špagety uvaříme podle návodu ve velkém množství osolené vody adáme okapat. Okapané horké špagety vložíme do větší nahřáté mísy, přelijeme pórkem se smetanou, promícháme a hned podáváme.

Banánový krém

2-3 banány, 250 g měkkého tvarohu, 30 g změklého másla, 2 lžíce mléka, 1 žloutek, 50 g pískového cukru, 1 citrón, 1 bílek, 1/8 l šlehané smetany, 100 g hořké čokolády, 1/4 l mléka, 1 žloutek, 10 g maizeny nebo solamylu

Tvaroh třeme s máslem, mlékem, žloutkem a cukrem do hladkého krému. Banány rozmělníme vidličkou, hned pokapeme šťávou z citrónu a přidáme je do tvarohového krému. Nakonec lehce vmísíme tuhý sníh ušlehaný z bílku. Krém rozdělíme do misek, zalijeme vychladlým čokoládovým krémem a ozdobíme šlehačkou.

Čokoládový krém: 1/4 l mléka, 1 žloutek, 100 g hořké čokolády a 10 g maizeny nebo solamylu vložíme do porcelánové nádoby, kterou postavíme do kastrolu s vařící vodou. Na plameni mícháme krém tak dlouho, až se přísady rozpustí a krém zhoustne. Rozpuštění urychlíme, když čokoládu nalámeme na malé kousky nabo nastrouháme na hrubém struhadle.