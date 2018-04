Ženy narozené ve znamení Býka mají často vlohy k vaření a také dovedou všechno hospodárně zařídit. Muži tohoto znamení využívají ke stravování jak obyčejné hospůdky, tak i luxusní restaurace. Muži Býci totiž rádi jedí i pijí. K jejich oblibě také patří hostit své přátele.





Španělský salát ze špenátu a rajčat

Menu podle Býka Předkrm: Španělský salát ze špenátu a rajčat Hlavní jídlo: Plněná králičí stehna na rozamrýnu Moučník: Reveň se sněhem 200 g čerstvého listového špenátu, 1 středně velká cibule, 1 větší stroužek česneku, 4 rajčata, sůl, cukr, 3 lžíce oleje, pepř, 2 lžíce vinného octa, hořčice, 2 lžíce nadrobno nasekané petrželky

Oloupanou cibuli drobně rozsekáme, česnek rozetřeme, omytá rajčata rozkrájíme na silnější kolečka. Z cibule, česneku, oleje, octa a koření upravíme zálivku a nalijeme ji na rajčata. Nakonec očistíme, dobře properema a osušíme špenát. Teprve těsně před podáváním jej vmícháme do salátu, který zasypeme petrželkou.



Plněná králičí stehna na rozmarýnu

4 porce králičích stehen

Náplň: 80 g šunky nebo vařeného uzeného libového masa, 3 krajíčky bílé veky, 4 lžíce smetany ke šlehání nebo 4 lžíce neslazeného kondenzovaného mléka, 50 g čerstvého listového špenátu, čerstvě mletý pepř, čerstvě nastrouhaný muškátový oříšek, 4 tenké plátky slaniny nebo 4 plátky vařeného uzeného bůčku, sůl, 50 g másla, 1 malá cibule, 1 malá mrkev, 1 malá petrržel, 1 silnější kolečko celeru, 1/8 - 1/4 l masového vývaru nebo vody, 1 bobkový list, 1 větvička rozmarýnu, 2 petržele (asi 100 g), 1 lžička octa, špetka cukru, 1 lžíce šlehačky, asi 50 g strouhaného křenu

Králičí stehna tenkým ostrým nožem vykostíme tak, aby v mase zůstala jenom spodní část dlouhe kosti. Ostatní kosti vyjmeme a dáme stranou. Maso lehce naklepeme a uprostřed rozkrojíme, aby vznikla hluboká kapsa.

Náplň: Šunku nakrájíme na drobné kostičky, bílou veku, z níž jsme skrojili kůrku, zvlhčíme ve dvou lžících smetany nebo kondenzovaného mléka. Špenát očistíme, důkladně opereme, silné řapíky odstraníme. Dobře okapané lístečky nakrájíme na tenké nudličky a přidáme k šunce a navlhčené vece. Vše promícháme okořeníme pepřem a strouhaným muškátovým oříškem. Nesolíme, šunka či uzené maso jsou slané. Náplň vložíme do rozkrojeného masa, spojíme, otvor uzavřeme plátkem slaniny, silnou nití pevně ovineme a maso slabě osolíme. Hluboukou skleněnou ohnivzdornou mísu vymažeme tukem. Na její dno rozložíme očištěnou a na kostičky nakrájenou cibuli, mrkev, celer a petržel. Na zeleninu položíme kosti (jež jsme vyňali z králičího masa), na ně slaninou nahoru maso. Vložíme do předehřáté středně horké trouby, přiklopíma a 40-50 minut pečeme. Během pečení čas od času zalijeme maso trochou vývaru nebo horké vody. Asi po 20 minutách přidáme k masu bobkový list a rozmarýn.

Mezitím očistíme petržel a nakrájíme ji na tenké nudličky. Z upečeného králíka odstraníme nitě a maso ponecháme v teple. Na pánvi na zbylém másle osmhneme petržel, zalijeme octem, ochutíme trochou soli a špetkou cukru a nezakrytou dusíma na malém ohni doměkka. Šťávu z pekáče slijeme, propasírujeme, přivedeme k varu, nalijeme do ní zbylou smetanu nebo kondenzované mléko a na malém ohni za stálého míchání vaříme. Jakmile docílíme krémové konzistence, sejmeme z ohně. Do omáčky přidáme lžíci šlehačky a nastrouhaný křen. Hotovou omáčkou hned přelijeme na předehřátých talířích připravené porce králíka. Na každou porci položíme jednu lžíci dušené petržele.

Tento slavnostnější pokrm podáváme doplněný jemným knedlíkem.



Reveň se sněhem

750 g reveně, 200 g cukru, 12 kusů máslových sušenek, 3 bílky, strouhaná kůra z chemicky neošetřeného důkladně omytého citrónu



Reveň oloupáme a nakrájíme na malé kousky, které vložíme do kastrolu a pokud možno bez přidání vody na malém plameni dusíme do chvíle, kdy začne měknout, tj. asi 6 minut. Dušenou reveň zasypeme 50 g cukru. Dno nákypové formy vyložíme sušenkami, naplníme reveňovým kompotem a zakryjeme zbylými sušenkami. Z bílků ušleháme tuhý sníh, lehce do něj zašleháme 150 g cukru a nastrouhanou citrónovou kůru. Sněhovou hmotou přelijeme sušenky a nákyp vložíme do předehřáté trouby, v níž jej 15-20 minut pečeme. Sníh má být tuhý a na povrchu lehce zahnědlý. Podáváme teplé.