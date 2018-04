Rady a vzory z webu dovedly Adélu k anorexii. Zachránil ji osobní plán

Adélin život se v té době omezil na každodenní fyzický dril, vážení, asketickou kontrolu jídelníčku a prohlížení se před zrcadlem. Touha po dokonalosti ji stáhla až na samé dno. Chtěla žít zdravě a v 15 letech důvěřivě podléhala snad všem radám, které se kdekoliv dočetla.

„Jediné, co jsem v té době mohla kontrolovat, bylo, co sním, na ničem jiném nezáleželo. Dennodenně, neustále jsem přemýšlela jenom nad jídlem a cvičení byla jediná věc, která mě od myšlení na jídlo odvedla,“ svěřila se dnes již opět zdravá sportovní slečna.

„Hltala jsem internet, hlavně fotky různých fitness holek a podle nich jsem si vytvořila představu, jak bych měla vypadat, abych byla šťastná. Jednoho dne jsem stoupla na váhu a viděla číslo 43. Cítila jsem toho strašně moc, ale štěstí to rozhodně nebylo. Podívala jsem se na sebe do zrcadla a viděla jsem kostru. V životě mě nenapadalo, že bych takhle mohla někdy vypadat a rozhodně jsem tak vypadat nechtěla,“ vzpomíná Adéla.

Tělo strádalo podvýživou a Adéle začaly padat vlasy. Touha po dokonalosti se hroutila a stres ještě zesílil, když ztratila menstruaci. „Díky téhle životní zkušenosti jsem zjistila, že je důležité mít ráda sama sebe a rozhodně se neporovnávat s lidmi z okolí nebo z internetu, které vůbec neznáme,“ ví už dneska.

Koučka: Sestavte si osobní plán

Podle koučky Petry Lekešové-Krajčinovič, která jí pomohla zpátky mezi zdravé, je Adéla exemplární případ toho, kam až může zajít důvěřivost a neznalost vlastních potřeb a těla, spojená s touhou po dokonalých výsledcích.

Mentální koučka Petra Lekešová-Krajčinovič

„Potřebujete, aby vám někdo říkal, co máte dělat?“ Nabádá koučka všechny a důvěřivé mladé lidi obzvláště. „Víte, že si tak podvědomě necháváte diktovat, jak máte žít, přestože dotyčný o vás, vašem zdravotním stavu, psychické kondici ani fyzické zátěži nemá vůbec ponětí? Učte se raději důkladně poznat sami sebe a svoje potřeby,“ apeluje koučka.

V takové situaci může pomoct osobní plán, tvrdí Lekešová-Krajčinovič. „Zkuste si sepsat svůj vlastní plán. Kde chcete být za rok? Promyslete si, co potřebujete k tomu, abyste tam došli, včetně rozpisu jednotlivých kroků. Potřebujete také vědět, kde chcete být za měsíc, ale i to, co budete dělat zítra. Buďte na sebe hodní a zároveň přísní a myslete na budoucnost,“ radí koučka.