Menstruační problémy, které nesmíte podceňovat

Menstruační cyklus je spolehlivým indikátorem vašeho zdravotního stavu a každá odchylka z něj má svůj důvod, kterým může být právě skrytý zdravotní problém.

Menstruujete normálně?

Menstruační cyklus se u každé ženy poněkud liší, ale v zásadě lze stanovit některá obecná pravidla, která platí pro normální menstruaci: Po objevení prvního krvácení trvá rok či dva, než se hormony stabilizují a cyklus se ustálí. To ovšem rozhodně neznamená, že váš cyklus bude neměnný až do menopauzy.

"V průběhu života ženy hormonální hladina kolísá, a to se nutně musí projevit i ve změnách menstruačního cyklu. Na jeho průběh má vliv například užívání léků, probíhající onemocnění, stres, samozřejmě těhotenství, kojení, ale i celá řada dalších faktorů," říká gynekoložka Blanka Lišková.

Cyklus většinou trvá mezi dvaadvaceti a čtyřiceti dny: "I když se často píše, že menstruace přichází po dvaceti osmi dnech, ve skutečnosti má přesně takto dlouhý cyklus jen minimum žen. V podstatě lze říci, že cokoli mezi dvaceti a čtyřiceti dny je v normě," uvádí gynekoložka.

Na druhou stranu byste si však měla dávat pozor na velké výkyvy. Je sice v pořádku, pokud menstruujete po čtyřiceti dnech, ale jestliže zničehonic začnete krvácet po čítankových osmadvaceti dnech, je to příliš velký rozdíl. Délka cyklu by podle odborníků měla kolísat maximálně plus mínus pět dní.

Stejně tak byste měla dávat pozor na délku krvácení. Menstruace trvá obvykle od dvou do osmi dní, jestliže krvácíte déle, je to důvod k návštěvě lékaře.

Absence menstruace

Lékaře by měla navštívit každá žena starší patnácti let, která ještě nezačala menstruovat. Stejně tak je důvod ke gynekologickému vyšetření, pokud vám menstruace jeden měsíc vynechá.

Nejčastějším důvodem vynechané menstruace, který vás také zřejmě okamžitě napadne, je těhotenství.

Vynechání menstruačního krvácení však může být způsobeno i celou řadou dalších příčin: "Kromě zcela zřejmých příčin, jako je kojení, či menopauza, může být vynechání menstruace způsobeno například poruchami příjmu potravy, depresí, podváhou, stresem, velkým přírůstkem váhy, nebo například onemocněním štítné žlázy či vaječníků," říká gynekoložka.

Na druhou stranu nebuďte překvapená, pokud váš lékař nenajde žádný důvod nekrvácení. Vynechání dvou menstruací ročně se považuje stále ještě za normu. Počítejte však s tím, že následující měsíc po vynechané menstruaci bude krvácení pravděpodobně mnohem silnější.

Krvácení mezi cykly

Krvácení mezi periodami může signalizovat problém, zejména pokud je delší nebo silnější: "Pokud mohu soudit ze své praxe, nejčastější příčinou krvácení uprostřed cyklu, je vynechání antikoncepční pilulky."

Abnormální krvácení může být ale způsobeno například i problémy v těhotenství, ovulací, perimenopauzou, kojením, nadměrným cvičením nebo hormonální nerovnováhou v důsledku onemocnění štítné žlázy nebo diabetu.

Silné či dlouhé krvácení

I když se intenzita a trvání menstruace u jednotlivých žen liší, silné, dlouhé krvácení, či krvácení s kousky sražené krve by měl vždy posoudit lékař. Zvláště krevní sraženiny v menstruační krvi jsou typické pro ženy s anémií.

Řeč je však o velkém množství sraženin, které odchází po dobu každé menstruace; jinak jsou sraženiny normálně v případě silné menstruace a krvácení v průběhu noci, kdy se část krve shromáždí v těle a odejde až ráno. Co se týká intenzity krvácení, obecně lze říci, že pokud si musíte měnit tampón či vložku každou hodinu, jde o varovný symptom, s nímž je třeba navštívit odborníka.

Bolest při menstruaci

Nepříjemnými křečemi trpí v průběhu menstruace celá řada žen. "Bolesti jsou zpravidla nejsilnější v prvních dnech menstruace a obvykle postihují podbřišek a oblast kříže. Některé ženy je dokonce přirovnávají ke slabším porodním bolestem," vysvětluje Blanka Lišková.

"Není to žádná výjimka. Odhaduje se, že menstruační bolesti různé intenzity postihují téměř tři čtvrtiny žen," říká gynekoložka.

Podstatou menstruačních bolestí jsou vlastně kontrakce, které vypuzují děložní výstelku. Pokud jsou však bolesti příliš velké a znemožňují vám normální fungování, může jít o symptom endometriózy nebo například zánětu.