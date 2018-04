Menstruační potíže je možné výrazně zmírnit

Silné fyzické a psychické obtíže. Tak pro mnoho žen vypadá někdy až osm dní před menstruací.

Lékaři všechny tyhle projevy souhrnně nazývají premenstruační syndrom. "Téměř každá druhá žena v reprodukčním věku má negativní zkušenost minimálně s jedním příznakem premenstruačního syndromu," tvrdí pražská gynekoložka Dagmar Makalová.

Půl měsíce z formy

Příznaků není zrovna málo: patří mezi ně napětí v prsou, otoky končetin, pocity nadýmání břicha, bolesti hlavy, problémy s pletí.

A rovněž psychické potíže, jako jsou depresivní pocity úzkosti, prudké výkyvy nálad, podrážděnost, pokles zájmu o každodenní činnost, zhoršení koncentrace, únava a změna chuti k jídlu až s bulimickými tendencemi - sklony k přejídání. Někdy se přidávají rovněž poruchy spánku.

"Pokud po týden trvajících premenstruačních potížích následuje několikadenní a někdy rovněž až týdenní silná a bolestivá menstruace, znamená to, že žena až polovinu měsíce prožívá v ne zrovna příjemných stavech," upozorňuje devětadvacetiletá Karolína, protože jde i o její případ.

Podobné stavy mohou ovlivňovat soukromý i pracovní život. Ne vždy se problémy typické pro premenstruační syndrom vyskytují zároveň, ale život znepříjemnit dokážou i jednotlivě.

Stejně to platí i pro příliš silnou menstruaci, kterou někdy kromě bolestí břicha a zad může provázet i nevolnost a někdy dokonce zvracení.

Kdy se je na místě zmínit se lékaři

Gynekologové se nicméně stále setkávají s tím, že ženy se o těchto potížích nezmiňují, protože mají pocit, že se s nimi stejně nedá nic dělat.

"To je chyba, protože opak je pravda, mnohé projevy se dají zmírnit ať už díky úpravě životosprávy nebo s pomocí léků," vysvětluje lékařka Dagmar Makalová. To ostatně platí i pro problémy s pravidelností menstruace.

Podle gynekoložky by se správně i gynekologové měli zajímat o to, zda jejich klientky nemají s průběhem cyklu nějaké potíže, a pokud ano, měli by jim nabídnout možná řešení.

Potíže s premenstruačním syndromem anebo třeba s nepravidelnou menstruací lze někdy zmírnit užíváním vhodně zvolené antikoncepce.

Osvědčila se zejména jednofázová hormonální antikoncepce se stabilní hladinou hormonů, která se svým složením podobá hormonu progesteronu. V těžkých případech ji lze po poradě s lékařem užívat bez obvyklé sedmidenní pauzy následující jinak po třítýdenním užívání.

Pro koho se hormony nehodí

Pozor však, hormonální antikoncepce se nehodí pro každého: absolutní zákaz v tomto případě platí v případě, že žena trpí nebo trpěla hlubokou žilní trombózou, měla plicní embolii, nehodí se také pro ženy s omezenou hybností (třeba po úraze) či pro ty, kdo trpí aktivní fází choroby jater - může jít třeba o nějaké virové onemocnění jater typu infekční mononukleóza.

Vadí samozřejmě zhoubný i nezhoubný nádor jater, významná srdeční vada, srdeční příhoda nebo mozková mrtvice v anamnéze nebo neléčený vysoký krevní tlak.

Zatímco neléčená cukrovka nevadí, nemůže dotyčná žena užívat antikoncepci, pokud by se její nemoc nějak zkomplikovala. V každém případě je vhodné přizpůsobit volbu antikoncepce věku a zdravotnímu stavu.

Kdo nechce polykat pilulky, má na výběr z dalších metod - může jít třeba o týdenní hormonální náplast, o injekční antikoncepci podávanou každé tři měsíce, případně o podkožní implantát nebo tělísko s hormonem, které účinkují několik let.

Aby menstruace nebolela

• Hlídejte si, co jíte

Vliv na průběh menstruace má i to, co žena jí. Důležité je zejména omezit cukr, kávu a nadměrné solení. Pomáhá také vyhýbání se stresovým situacím.

• Hýbejte se dostatečně

Ačkoli si to mnoho žen neumí představit, potíže spojené s premenstruačním syndromem, jako jsou třeba otoky končetin, bolesti hlavy a nadýmání, může zlepšit také dostatek pohybu. Mimo jiné proto, že se tělo lépe prokrvuje.

• Když mohou pomoci léky

Premenstruační syndrom se dá ovlivnit také užíváním některých léků, často i na přírodní bázi. Řeč je třeba o fytoestrogenech, což jsou látky rostlinného původu, podobné ženským pohlavním hormonům. V úvahu připadá také vitamin B6 a diuretika neboli přípravky bránící zbytečnému zadržování tekutin v těle.

• Změňte antikoncepci

Někdy lze průběh menstruace, respektive intenzitu premenstruačního syndromu ovlivnit také volbou antikoncepce. Každá žena, kterou menstruace trápí, by se proto měla poradit se svým lékařem.