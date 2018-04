Revoluce v menstruaci: nová ochrana nevadí při sexu a vydrží i 12 hodin

Menstruační disk je nová jednorázová pomůcka, kterou si žena sama zavede do vaginálního kanálu a kde zachytí menstruační krev. Oproti doposud běžným hygienickým pomůckám slibuje několik výhod: necítíte ji, vydrží až 12 hodin a pojme stejné množství tekutiny jako 5 tamponů, můžete se s ní koupat a dokonce i mít sex.



Menstruační disk se skládá z kulatého okraje, který se dá zmáčknout a přizpůsobí se každému tvaru a velikosti vaginy. Uprostřed je pak průhledná část, do které se zachycuje tekutina a která slibuje, že tekutinu nepropustí a zároveň ji váš partner ani neucítí při sexu. Zavádí se podobně jako tampon, ovšem namísto tlačení směrem vzhůru se disk sune dozadu a dolů, pak se opře o stydkou kost a vytvoří perfektní „zátku“.



Nestyďte se za své tělo

Dvě ze zakladatelek společnosti Flex, Lauren a Erika, se také rozhodly svým výrobkem celkově změnit pohled na menstruaci. Vadí jim její tabuizace, nechtějí se za něco zcela přirozeného stydět.

Dívky po celém světě v průměru začnou menstruovat mezi jednáctým a dvanáctým rokem života. „Zážitky z tohoto věku mají velký vliv na budoucí život dívky, která pomalu začíná cítit tlak okolí. Říkají jí, že by měla vypadat určitým způsobem, jak by se měla chovat, jak by měla mluvit. A k tomu všemu první věc, co se dozví o nástupu dospělosti, je, že by měla skrývat přirozené rytmy svého těla. ‚Nenápadně proklouzni na záchod. Schovávej tampony. Protože to, co dělá tvoje tělo každý měsíc, je nechutné. Protože menstruace je nechutná. A milování během menstruace je ještě nechutnější.‘ Nemohu ovlivnit, jak se budou cítit dospívající dívky, ale odmítám, aby současný náhled na periodu nadále takto negativně ovlivňoval ženy,“ uvádí Erika, zodpovědná ve firmě Flex za růst.



Pro větší pohodlí svých zákaznic se firma také rozhodla posílat hygienické pomůcky ženám domů poštou. Vzorek vám přijde zdarma, balíčky pokrývající jeden nebo tři cykly si je možné předplatit.



