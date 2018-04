Menstruaci oddálí jen hormony. Citron zeslabí krvácení

Pití citronové šťávy, odvaru z kontryhelu nebo červeného vína nebo třeba napařování v horké lázni. To jsou asi nejčastější "osvědčené" rady, díky nimž byste údajně měla menstruaci oddálit. Toho však dosáhnete jen s použitím hormonů.

Pokud pravidelně užíváte hormonální antikoncepci, máte vlastně vyhráno.

"V případě, že berete jednofázovou antikoncepci, kterou jednoduše poznáte tak, že všechny pilulky mají stejnou barvu, prostě pokračujte v užívání dalšího plata bez sedmidenní pauzy. Vybrat můžete celé plato, takže menses oddálíte o 3 týdny, nebo pouze například sedm pilulek, a krvácení tak oddálíte o týden. Pak uděláte klasickou pauzu a nasadíte úplně nové plato. Zbylé pilulky si pak schováte na podobnou příležitost," radí gynekolog Tomáš Řádek, který potvrzuje, že možnost oddálení menstruace řeší zvláště v letním období se svými pacientkami často.

Menstruace jen 4x do roka

Není tento způsob "zahrávání si" s menstruačním cyklem zdraví nebezpečný? Podle Tomáše Řádka nikoliv.

"Oddalování menstruace škodlivé není, můžete jej použít i několikrát do roka. Tabletky přitom v žádném případě neztrácejí svou schopnost zabránit početí," říká odborník.

Podle něj je dokonce lepším řešením, když se ženy rozhodnou menstruovat pouze čtyřikrát do roka. V tomto případě berou hormonální antikoncepci vždy nepřetržitě tři měsíce s následnou pauzou.

"Ani tento způsob nepřináší žádná zdravotní rizika. Naopak se při dlouhodobém užívání antikoncepce snižuje riziko nádoru vaječníku a děložní sliznice," upozorňuje gynekolog. Zároveň upozorňuje na to, že ve všech případech je nutné brát pilulky opravdu pravidelně, jinak by mohlo dojít ke slabému špinění.

V případě, že užíváte trojfázové nebo sekvenční preparáty, měla byste se o způsobu oddálení menstruace poradit se svým gynekologem, protože v tomto případě je celý systém složitější.

Citron zeslabí krvácení

I ženy, které hormonální antikoncepci pravidelně neužívají, však mohou svou menstruaci posunout směrem dopředu.

"Řešením jsou v tomto případě steroidní hormony, které vám předepíše gynekolog. Ten by měl vždy posoudit, zdali pacientka nemá akutní jaterní onemocnění, prodělanou žilní trombózu, patologii prsu nebo neléčený vysoký krevní tlak, a musí také například vyloučit možnost počínající gravidity, říká odborník.

Co se týče babských rad, například té s vymačkaným citronem, je Tomáš Řádek skeptický. "Tyto metody do menstruačního cyklu nijak nezasahují, mohou pouze zeslabit intenzitu krvácení díky zvýšenému přívodu vitamínu C," vysvětluje.