Genetička: Menopauza ženám škodí, vědci ji chtějí zrušit

Podle genetické expertky Aarathi Prasadové, která se vyjádřila na britském Hay Festivalu, nemá menopauza ve zvířecí říši obdoby.

Podle vědců mohla být neplodnost starších žen v minulosti výhodou kvůli nedostatku potravy, nedocházelo díky ní k soupeření mezi mladší a starší generací. Jenže pro současné generace není problémem zajistit si stravu, teplo a zdravotní péči, pro mnohé je spíše problémem otěhotnět v pozdějším věku.

Vědci se v současnosti snaží identifikovat gen, který způsobuje předčasnou menopauzu. To by mohlo vést k vývoji genové terapie účinné na všechny ženy.

"Mezi vědci pracujícími na této otázce panuje názor, že v budoucnosti menopauzu přemůžeme technologickými nebo vědeckými metodami," prohlásila doktorka Prasadová.

Menopauza podle ní nemá v současné době žádný přínos pro ženu, naopak zvyšuje riziko srdečního onemocnění, rakoviny prsu a osteoporózy. Vyvinula se v době, kdy se ženy dožívaly v průměru padesáti let. Nyní se tento věk výrazně prodlužuje a zvětšuje se tak část života, během které žena nemůže mít děti.

Nemuselo by tomu ale být navždy. "Vědci pracují na umělé děloze, která by mohla změnit budoucnost rodičovství," citoval vědkyni britský deník Telegraph. Kromě umožnění těhotenství ženám neschopným donosit dítě by to otevřelo i možnost vlastních dětí pro homosexuální mužské páry.