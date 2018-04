Menopauza není nemoc. Pro ženu může být novým začátkem

V klimakteriu prochází organismus ženy velkými, nevratnými změnami. Počet folikulů ve vaječnících se snižuje a ženské pohlavní orgány přestávají plnit svoji hlavní funkci - přípravu na těhotenství.

K ukončení plodnosti nedochází ze dne na den, ale plíživě během několika let. Průměrný věk žen v klimakteriu se dnes pohybuje mezi 49. a 51. rokem.

Podle většiny lékařů není přechod nemoc, ale přirozené stárnutí organizmu. Pokud se však během něho projeví akutní zdravotní potíže, které výrazně snižují kvalitu života ženy, jde o onemocnění, které se souhrnně označuje jako „klimakterický syndrom.“

Jeho hlavními projevy bývají většinou návaly, ale i psychické potíže, jako nespavost, podrážděnost či únava.

Změna životního stylu může pomoci

Pomoci mohou přírodní léčiva, hormonální léčba i změna životního stylu.

„Péče o ženu v období klimakteria by proto měla být komplexní, přičemž by měla eventuálně probíhat ve spolupráci s psychologem, internistou, dietologem,“ říká hořovická gynekoložka Věra Pavlů. Proto by ženy v menopauze měly využívat systém pravidelných preventivních prohlídek.

Inspiraci k tomu, jak by měly ženy toto nelehké období lépe zvládnout, nabízí i odborná literatura. Jmenovitě pak titul Je mi padesát – no a? psycholožky Lucie Pacherové a novinářky Silvie Vnenkové: „Žena by se v tomto období měla obrátit ke svému vnitřnímu světu a hledat v něm nové impulzy, kterými by obohatila svůj dosavadní život - například cestováním nebo zlepšením jejích dovedností, jako jsou cizí jazyky, tanec a podobně,“ apeluje psycholožka Lucia Pacherová.