Meningokok: očkovat, nebo ne?

Lékaři se poměrně vzácně shodují: Tady je očkování vcelku na místě. "Přestože počet hlášených velmi těžkých onemocnění se pohybuje kolem sta případů ročně, jde o závažný zdravotnický problém, protože úmrtnost se pohybuje u některých forem nemoci až kolem pětadvaceti procent," uvádí Hana Roháčová, primářka infekční kliniky na pražské Bulovce.

Před několika lety se přitom masové očkování právě proti meningokokovi příliš nedoporučovalo.

Co se změnilo? "Tehdy se soudilo, že pokud začneme očkovat proti bakterii typu C, stoupne výskyt obdobně nebezpečného typu B, proti němuž žádná vakcína neexistuje," vysvětluje lékař Václav Vobruba z pražské Všeobecné fakultní nemocnice.

Britští vědci tuto domněnku vyvrátili, podle nich nemá používání vakcíny proti meningokokovi typu C vliv na výskyt typu B. "Kéž by," komentuje to pražský praktický lékař pro děti Tomáš Karhan. Sám není přílišným zastáncem nepovinné vakcinace. O očkování proti meningokokovi však říká: "Když za mnou někdo přijde, že chce očkovat proti meningokokovi, očkuji. Byť pravděpodobnost onemocnění není vysoká."

Nevýhodou je, že nová vakcína proti "céčku" stojí zhruba 700 až 800 korun a většina zdravotních pojišťoven ji nehradí. Účinkuje devět let, starší typ za zhruba dvě stě korun, který působí zároveň proti vzácnému typu A, má účinnost tři roky.

Není však třeba spoléhat pouze na očkování. "Základní prevencí je dobrá kondice, dostatek spánku, strava bohatá na vitaminy a podobně," vyjmenovává lékařka Hana Roháčová.

Jak se bránit meningokokům? • meningokok je bakterie, která může způsobit zánět mozkových blan, ale také nebezpečnější celkovou sepsi • zhruba deset procent lidí v sobě bakterii má, ale nijak jim neubližuje • nákaza hrozí zejména dospívajícím a mladým lidem krátce po dvacítce • nejvíce jsou ohroženi lidé, kteří za sebou mají velkou námahu nebo pobyt mezi množstvím lidí v zakouřené místnosti (fyzicky náročná brigáda, mnohahodinový tanec na diskotéce, tábory) • inkubační doba je jeden až sedm dní, typický je prudký nástup nemoci, kdy člověk, který se těšil dobrému zdraví, je na tom náhle hodně špatně • ročně v Česku onemocní zhruba sto lidí, deset až dvacet procent z nich nákaze podlehne • očkovat lze proti meningokokům typu A a C, lidé si injekce platí sami

Meningokok zabíjí, o životě rozhodují minuty

Patnáctiletá dívka z Rakovníka měla velké štěstí. Když se jí na letním táboře udělalo zle, její okolí a příbuzní nezaváhali. "Rodičům naštěstí došlo, že by to mohl být meningokok, a tak se včas dostala k nám," říká pediatr Václav Vobruba z pražské Všeobecné fakultní nemocnice.

Jenže ne vždy končí setkání se záludnou bakterií tak dobře. Meningokok může zabíjet. Jednou z posledních obětí je šestadvacetiletá žena z Tábora. "Nakazila se zřejmě v obchodě, pracovala jako prodavačka," vysvětluje lékařka Jitka Luňáčková z jihočeské krajské hygienické stanice.

Meningokok není nijak vzácná bakterie, většině lidí setkání s ní neublíží. Může však vyvolat zánět mozkových plen a obávanou celkovou sepsi, nemocnému hrozí orgánové selhání a smrt, v lepším případě hluchota, slepota nebo amputace postižených končetin.

Těžkou formou nemoci vyvolanou meningokokem ročně v zemi onemocní zhruba stovka lidí. "Většinu lidí se podaří zachránit, avšak u některých s doživotními následky," potvrzuje Hana Roháčová.

Nemoc hrozí zejména dvěma věkovým skupinám: tří- až pětiletým dětem a pak dospívajícím mezi patnácti až devatenácti lety. "Nebezpečný je zejména pro mladé lidi, kteří se namáhají a pobývají v zakouřeném prostředí a nemají pestrou výživu," říká Luňáčková.

Nemoc se přenáší vzduchem, inkubační doba se pohybuje mezi jedním až sedmi dny. Choroba většinou probíhá velmi rychle. Zprvu jsou přitom potíže nenápadné a ukazují na běžné virové onemocnění.

Už po pár hodinách se může stav dramaticky zhoršit. Na kůži se mohou objevit drobná tečkovitá krvácení.

Tady už rozhodují minuty. Převoz k lékaři je naprosto nezbytný, včasné podání antibiotik může zachránit život.

Lékaři říkají: Nedá se předem říci, koho může meningokok postihnout. Prevencí je dobrá výživa, dostatek odpočinku a také očkování.