Meningokok: stačí kýchnutí či únava a lékaři bojují o váš život

Nemoc můžete dostat v kterémkoliv věku, ale nejčastěji se objevuje u dětí do čtyř let a pak od 15 do 19 let.

Lidé si je pletou Mnozí se domnívají, že meningokok a meningitida znamenají to samé. Není to tak. * Meningokok je agresivní bakterie, která napadá tělo.

* A může vyvolat meningitidu, tedy zánět mozkových blan. Ale ten může vyvolat v podstatě jakákoliv jiná bakterie nebo i různé viry.

* Když se tedy řekne meningitida, neznamená to automaticky, že meningokoková.

Meningokoků je třináct druhů. Nejčastěji vyskytující se jsou A, B, C, Y a W135 (v Česku jsou nejrozšířenější B a C), přičemž proti kmeni B dosud neexistuje vakcína.

Očkování má přesto velký význam a lékaři ho zejména u rizikových skupin doporučují. Nyní jsou na trhu dvě vakcíny, které chrání proti všem zbývajícím kmenům, tedy A, C, Y a W135. Je to Menveo a nově Nimerix, který se může očkovat již od jednoho roku věku dítěte.

V ohrožení jsou hlavně mladí

Meningokoková infekce se přenáší vzduchem, takže ji můžete chytit víceméně kdekoliv v okolí nakaženého člověka nebo bacilonosiče (nemá žádné příznaky, ale bakterii přenáší).

"Starší děti se mohou nakazit na diskotéce, protože průnik do těla usnadňuje kouření, a to i pasivní, prašné prostředí a vypozorovali jsme vyšší výskyt po fyzickém vyčerpání," vysvětluje Hana Roháčová, primářka infekční kliniky Nemocnice Na Bulovce.

Průběh nemoci Nemoc má rychlý nástup. * Horečka, neklid, porucha vědomí, krvácivé projevy (petechie).

* Selhávají životně důležité orgány (plíce, ledviny), porucha srážlivosti, uzávěr drobných cév.

* Někdy den předem předcházejí potíže chřipkového charakteru.

Jinak se také uvádí, že nemoc často souvisí s aktuálně sníženou imunitou.

Stačí kýchnutí

K přenosu dochází pomocí kapének, tedy kýchnutím či smrkáním. Jedinec může onemocnět také po kontaktu se sekrety a slinami nakažené osoby. Inkubační doba se pohybuje mezi jedním až osmi dny.

Kromě zánětu mozkových blan způsobuje meningokok i otravu krve, tedy sepsi organismu. Při ní se tvoří charakteristické krvácivé projevy v kůži (petechie).

Lékaři sice ihned při prvním podezření nasazují antibiotika, ale nemusejí zabrat. Pak dochází k selhávání životně důležitých orgánů, tedy plic, ledvin, objevují se poruchy srážlivosti krve a uzavírají se drobné cévy.

Pokud se toto stane a dotyčný přežije, musí lékaři na místech, kde se cévy uzavřely, celkem často sáhnout k amputacím.