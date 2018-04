Mění lidem těla, tváře i životy

Bez nadsázky o něm platí, že je nejslavnějším plastickým chirurgem u nás. Na doktora Jana Měšťáka se s důvěrou obracejí nejen celebrity, ale i "obyčejní" smrtelníci. Faktem, že patří k jeho klientele, se nikdo netají ani v té nejvybranější společnosti. Naopak - pacientky doktora Měšťáka se k tomu, že prošly jeho rukama, hrdě hlásí. A to se v plastické chirurgii jen tak nevidí.

Jan Měšťák pochází z filmařské rodiny, on sám se měl původně stát jemným mechanikem. K medicíně se dostal až na vojně, plastické chirurgii se začal věnovat na Klinice plastické chirurgie v Praze na Vinohradech.

Film

FELLINIHO SLADKÝ ŽIVOT

Napadá mě jako první, zanechal ve mně nesmazatelné stopy. A rád se zasměju u Tootsie s Dustinem Hoffmanem. V poslední době už ale do kina moc nechodím.

Místo

CHALUPA V PODKRKONOŠÍ

Zamlada bych asi řekl práce. Ale už dávno nejsem workoholik. Rád jsem na roubené chalupě v Podkrkonoší.

Je tam ticho a špatný signál, takže si v klidu píšu knihy, koukám do zeleně a odreaguji se. Také mám rád volejbalové kurty u Vltavy, kde se scházím s partou kamarádů. V zápalu hry se můžu zase pořádně vykřičet…

Kniha

EGYPŤAN SINUHET

Knihu od Miky Waltariho jsem poprvé četl před mnoha lety a ten příběh mě uchvátil. Od té doby jsem ji z knihovny vytáhl mnohokrát a některé pasáže umím citovat zpaměti. Je to kniha plná moudrosti a poznání.

Člověk

MAREK EBEN

Obdivuji jeho absolutní čistotu duše a je pro mě skutečnou osobností. Hluboce si také vážím Heleny Štáchové, se kterou se přátelím řadu let. Je to velmi empatická osobnost, která mi už mnohokrát v životě pomohla. Pro Helenu je rodina to nejdůležitější na světě a to nás, myslím, spojuje.