Jezte jen zvířata nebo rostliny, radí žena, která konečně zhubla

Když jste se procházela po Praze, všimla jste si, jestli je tu proti Spojeným státům víc nebo míň lidí s nadváhou?

Řekla bych, že vy Češi jste docela fit. Není tu tolik extrémů, těch morbidně obézních lidí jako ve Spojených státech. Ale zase bych řekla, že mezi Američany je větší procento lidí, kteří jsou v hodně dobré kondici. Vždycky když vidím někoho s nadváhou zoufale bojovat, je mi ho líto. Protože shodit váhu není tak těžké, jak mu to z jeho pohledu připadá. Rozumím jeho beznaději, i já jsem se podstatnou část života pohybovala v rozmezí oplácaná až tlustá. Teď zažívám první období, kdy jsem spokojená se svým tělem.

Jaký je to pocit?

Strašně úlevný a osvobozující, ale na druhou stranu úplně samozřejmý. Mít normální, zdravé tělo je totiž ta nejpřirozenější věc. Přestala jsem ho řešit. Všechno, co se mi líbí, mi padne, mohla jsem se přestat do oblečení schovávat.



A to všechno díky paleo stravě?

Ano. Paleo mi změnilo život.

Vysvětlila byste stručně, o co jde?

Paleo je způsob stravování, kdy z jídla vyloučíte všechny obiloviny, luštěniny, mléčné výrobky, cukr a všechny nepřirozeně vyráběné potraviny.

To vám toho k jídlu moc nezůstane.

Zbudou všechny lidskému organismu přirozené věci, na které je zvyklý miliony let svého vývoje. Tedy maso, zelenina, ovoce, vejce, ořechy a olej z oliv nebo kokosu.

Co je zrovna na těchto potravinách přirozenější než třeba rýže, brambory nebo pšenice?

Maso a zelenina tu byly miliony let a trávicí systém, který je nejsložitější z celého organismu, s nimi umí pracovat. Umí si z nich brát, co potřebuje, aniž by ho to jakkoli narušovalo. Vedle toho je jakékoli obilí nová potravina, na kterou si lidské tělo nestačilo zvyknout, a způsobuje v něm různé záněty a nemoci.

Obilí je tu tisíce let, jak to může být nová potravina?

Lidé začali jíst jídla z mouky v době, kdy objevili zemědělství, což je před deseti tisíci lety. Jenže člověk se vyvíjí už 2,6 milionu let, tehdy byla takzvaná paleolitická doba. Proto se paleo dietě říká někdy strava jeskynního člověka. Zatímco trávicí ústrojí se od té doby příliš nezměnilo, jídlo prošlo obrovskou proměnou. A úplně nejradikálněji se změnilo za posledních padesát let. Uměle zpracované, umělé výrobky, které si v obchodech můžeme koupit, nemají s původní stravou člověka skoro nic společného.

Jezte jen zvířata nebo rostliny

Podle čeho se teda mám v obchodech řídit?

Jednoduché pravidlo - vždycky se zeptejte, jestli to pochází ze zvířete nebo z rostliny. Všechno ostatní je nepřirozené.

Mléko pochází z krávy a ta je zvíře. Vy tvrdíte, že mléčné výrobky nejsou lidem přirozené. Nedává mi to smysl.

Mléko je fajn, ale pro mláďata. Jako jediní tvorové na planetě pijeme mléko i v dospělosti. Víte, k čemu je mléko? Aby vyživilo miminko a pomohlo mu vyrůst. Navíc enzym, který pomáhá tělu mléko zpracovat, z těla přirozeně mizí kolem třetího roku věku. Pokud chcete zhubnout, těžko můžete jíst jídlo, které je tak výživné, že dokáže přeměnit novorozeně v batole.

A odtučněnou verzi?

Ta už je zase průmyslově zpracovaná, tedy lidskému tělu nepřirozená.

Není v mléku vápník, který pomáhá na kosti?

Je, ale tělo ho dokáže z mléčných výrobků přijímat jen do doby, dokud má na to enzymy. Vápník daleko snadněji získáte z masa nebo vývaru z kostí.

Vy takhle vážně jíte každý den?

Paleo stravu dodržuju v 95 procentech. Nemám doma nic, co by nebylo paleo. Samozřejmě si někdy dám něco, co není v souladu, třeba skleničku prosecca nebo si kousnu toho vašeho úžasného chleba, co v Česku máte. I když je to velmi chutné, většinou okamžitě na svém těle pozoruju, že mu to neudělalo dobře.

Jak tedy jíte?

Základ každého jídla je vždy bílkovina, tedy maso nebo vejce. K tomu mám pokaždé kousek zeleniny kvůli vláknině a vitaminům, trochu ovoce kvůli cukru a pár ořechů nebo kapku oleje kvůli tuku. Díky takhle vyváženému jídlu nemám nikdy hlad ani nutkavou potřebu něco sníst. Vydrží mi to až do oběda, kdy jím podle stejného vzorce. Když jsem ještě pracovala v kanceláři, nosila jsem si jídlo prostě s sebou. Jen tak totiž víte, co doopravdy jíte.

Není to časově náročné, pořád si něco vařit?

Naučila jsem se s tím pracovat. Jednou za týden uděláme s mým mužem velký nákup a já pak dvě hodiny trávím tím, že si připravím jídla na celý týden. Udělám si takové čerstvé polotovary, ty si nechám zabalené v lednici na další dny a pak už je jen použiju jako základ pro jídla na každý den.



Stejně mi to připadá příliš monotónní.

Souhlasím, proto vlastně vznikla moje kuchařka. Jsem z rodiny, kde jídlo bylo nejdůležitější náplní dne. Seděli jsme u snídaně a už se bavili o tom, co budeme mít k obědu. Máma je Italka, táta Libanonec, takže jsme vždycky jako děti měli čerstvé teplé obědy i večeře. Kdykoli jsme jedli někde v restauraci, rozebírali jsme s rodiči, jak by se to konkrétní jídlo dalo uvařit jinak. Když jsem pochopila, že paleo strava je způsob, jakým chci jíst už navždycky, snažila jsem se najít způsoby, jak mít labužnická jídla v rámci možností. Vážně to jde.

V Americe má vaše kniha obrovský úspěch. V Česku se zatím paleo stravování příliš nerozšířilo, jak je to ve Spojených státech?

Všichni lidé kolem mě jedí paleo. Nemám ve svém okruhu nikoho, kdo by si ještě pochutnával na těstovinách nebo pečivu. Kniha Jídlo na prvním místě, ze které jsem vycházela při vytváření své kuchařky, je už tři roky v první desítce bestsellerů New York Times. Ne že by tak jedla většina Ameriky, ale je to výrazný trend. I díky tomu, že se spousta lidí odklání od přijímání lepku, který je ve většině obilovin, a paleo jim tedy hodně vyhovuje.

Tuk ano, cukr ne

V čem je cukr tak špatný kromě toho, že se z něj tloustne?

Můj bože, kde začít? Cukr, ten uměle zpracovaný, působí v těle jako jed. Teda v množství, ve kterém ho přijímáme my. Cukr se dneska přidává snad úplně do všeho, třeba i do šunky nebo zeleninových salátů. Tělo ho neumí v takovém množství zpracovávat a kromě toho, že ho ukládá do tuků, taky v těle narušuje buňky a způsobuje mnoho nemocí. Navíc vytváří závislost.

Lidé jsou závislí na cukru?

O tom není pochyb. Když sníte čokoládovou tyčinku, okamžitě vám stoupne hladina cukru v krvi a dostanete rychlou energii. Pokud ji nespotřebujete, což je v našem sedavém způsobu života nejčastější, uloží se vám do tuků. Když tělo potřebuje energii, vezme si ji z cukrů, protože ji umí rychleji získat než z tuků, jejichž rozbití mu trvá déle. Energie z cukru je proto kolísavá. Když jíte potraviny bohaté na cukr, což jsou všechny těstoviny, rýže, brambory a samozřejmě sladkosti, míváte velké výkyvy energie. Když přestanete jíst cukr, vaše tělo je nucené si energii vyrábět z tuků. Kromě toho, že přirozeně začnete hubnout, najednou přestanete mít nevyrovnanou energii, špatné nálady, velké denní poklesy. Mnohem líp spíte.

Co je tedy z tohoto hlediska nízkotučný jogurt?

Myslíte průmyslově zpracované něco plné cukru, něco, o čem reklamy tvrdí, že můžete zhubnout? To je přece naprostý nesmysl. Nízkotučné potraviny jsou uměle zbaveny přirozeného tuku, ale aby vůbec nějak chutnaly, dodá se do nich cukr. Jediné, co po jejich konzumaci vznikne, je potřeba sníst další, protože vás nezasytí. Všechny nejnovější výzkumy fungování potravin potvrzují, že doporučení, aby se při zdravé životosprávě člověk vyhýbal tuku, ale přitom si ponechal v jídle cukr, bylo velký vědecký omyl.

Co se stane člověku, který přestane přijímat cukr?

Hodně lidí popisuje první dny bolení hlavy, smutek, palčivou chuť na něco sladkého, vlastně takové abstinenční příznaky. Velké části lidí se o cukru dokonce zdá, třeba že snědí oblíbenou čokoládu nebo bonbony. Jakmile to ale překonají, což trvá čtyři až sedm dní, nemají vůbec potřebu jíst sladkosti.

Vy jste to taky zažila?

Dobře si na to pamatuju. Měli jsme jednou v práci konferenci a na stole byly čokoládové muffiny. V té době jsem měla za sebou knihu Jídlo na prvním místě a právě jsem začala očistný program Whole30, což je třicetidenní vstup do paleo stravování. Nedokázala jsem se na nic soustředit, jen jsem pořád hypnotizovala ty muffiny. Ostatní si je normálně brali a jedli a já je pozorovala, jak jim to nic nedělá. O rok později jsme měli výroční konferenci znova, na stole znovu čokoládové muffiny. Vůbec jsem je nevnímala. Jako kdyby tam nebyly. Byla jsem naprosto svobodná.

Pořád mi přijde, že všechny tyto diety jsou jen snahou obejít jednoduché pravidlo pro hubnutí, kterým je snížit příjem a zvýšit výdej. Tuk má přece mnohem víc kalorií než takové těstoviny.

Kalorie jsou sice důležité, ale ne nejdůležitější. Když si spočítáte jídelníček na pět tisíc kilojoulů denně, určitě zhubnete, ale budete mít pořád hlad. Dá se tedy předpokládat, že to dřív nebo později nevydržíte, protože mít hlad nebo palčivou chuť na něco se prostě nedá vydržet. Mnohem jistější je jíst jídla, která ve vás nevyvolávají potřebu dalšího jídla, ale která vás přirozeně zasytí. To jsou jídla, která v sobě nemají cukr, tedy maso, vejce, ořechy, zelenina. Když jíte jídla zkombinovaná z těchto potravin, získáte to, co mají přirozeně štíhlí lidé - naprostou kontrolu nad tím, co jíte. Jídlo ovládáte vy, ne ono vás.

V knížce máte fotku, na které jste v pražské galerii DOX. Máte k tomu místu nějaký zvláštní vztah?

Mám zvláštní vztah k celé Praze. Strašně se mi líbí od první chvíle, kdy jsem tu byla poprvé, což je před čtyřmi lety. Okamžitě jsme se s mým mužem cítili skvěle a chtěli bychom tu žít. Navíc moje babička byla Slovenka, takže k této části světa mám hodně blízko. Díky tomu, že je moje kniha tak úspěšná, si můžeme dovolit bydlet, kde chceme. Já píšu a vymýšlím recepty, muž mi je fotí a dělá grafickou úpravu knihy. To můžeme dělat odkudkoliv, takže i z Prahy. Doufám, že nám to vyjde a budeme tu moct aspoň několik let žít.